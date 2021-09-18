Сутички з поліцією і сотні затримань: в Австралії серйозні протести проти локдауну (відео)

Загалом на акцію протесту прийшли 500-700 людей.

В Австралії в місті Мельбурн і населеному пункті Річмонд місцеві жителі вийшли на протест проти локдауну. В результаті заворушень постраждали 10 правоохоронців, шестеро з яких потрапили до лікарні.

Про це в суботу, 18 вересня, повідомляє "9News".

Акція відбулася в австралійському штаті Вікторія. Велика кількість протестувальників під час мітингу була без масок, тому правоохоронцям довелося затримати 193 осіб за порушення карантинних норм. Ще 42 особи затримали за порушення правопорядку. Таким чином, загалом до рук поліціантів потрапили 235 людей.

Місцеві мешканці вийшли на вулиці з плакатами "більше ніяких обмежень". Деякі з них також викрикували "звільніть Дена Ендрюса", тобто премʼєра штату Вікторія.

Правоохоронці зарання знали про запланований мітинг, тому ще вранці 18 вересня у Центральному діловому районі було дві тисячі працівників поліції. Їх головним завданням було припинити рух демонстрантів у тому ж таки районі і заарештувати тих, хто порушує карантин.

Австралійці вийшли на протест

Учасники мітингу також заздалегідь підготувалися і зібралися на околиці Мельбурну у Річмонді. Вони прорвалися через силовиків і тим довелося використовувати сльозогінний газ. Демонстранти у відповідь завдали тілесних ушкоджень 10 правоохоронцям, зломавши їм пальці, кінцівки, носа, та завдавши побоїв.

Люди протестують проти локдауну

За словами командира поліції Марка Галліота, на протест вийшли злі, агресивні молоді люди, а не мітингувальники проти порушень свободи.

Загалом на акцію протесту прийшли 500-700 людей. Аби вони не змогли втекти, до центру Мельбурна півдня не їздили автобуси, потяги та трамваї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня у австралійському Сіднеї внаслідок збільшення кільколсті хворих на коронавірус ввели локдаун і комендантську годину.