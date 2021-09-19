"Теперь у них появился флот": талибы повеселили сеть своими развлечениями в Афганистане (фото)

Похоже, что талибы хорошо проводят время.

Боевики "Талибана" после захвата власти в Афганистане продолжают весело проводить время. После вирусных видео, на которых видно, как талибы в Кабуле радуются детским аттракционам и катаются на машинках, в сети появились фото посещения боевиками национального парка Банди-Амир.

Их заснял британский военный корреспондент Джейк Ханрахан.

"Талибан в провинции Бамиан. Эти фото настоящие", — подписал пост журналист.

Парк Банди-Амир расположен в центральной части Афганистана и соединяет шесть горных озер. До взятия власти талибами он был одним из наиболее популярных туристических мест в стране.

Подобные фотографии обнародовал в своем Инстаграм фотокорреспондент Афшин Исмаели.

На фото заметно, что боевики во всеоружии катаются на прогулочных лодках в форме лебедей.

Пользователи сети уже начали шутить по поводу увиденного:

"Я не могу поверить, что мы оставили им наши лодки";

"Из этого можно сделать хорошую обложку для музыкального альбома";

"Теперь у них появился флот";

"Срочно: Талибан заявляет, что теперь у него есть регулярный флот, готовый защитить себя от любой дальнейшей агрессии", — шутят в сети.

Как сообщалось ранее, радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в конце августа. О том, как изменилась жизнь в стране за этот месяц можно прочитать в соответствующем материале по этой ссылке.