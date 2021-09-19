"Теперь у них появился флот": талибы повеселили сеть своими развлечениями в Афганистане (фото)
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Похоже, что талибы хорошо проводят время.
Боевики "Талибана" после захвата власти в Афганистане продолжают весело проводить время. После вирусных видео, на которых видно, как талибы в Кабуле радуются детским аттракционам и катаются на машинках, в сети появились фото посещения боевиками национального парка Банди-Амир.
Их заснял британский военный корреспондент Джейк Ханрахан.
"Талибан в провинции Бамиан. Эти фото настоящие", — подписал пост журналист.
Парк Банди-Амир расположен в центральной части Афганистана и соединяет шесть горных озер. До взятия власти талибами он был одним из наиболее популярных туристических мест в стране.
Подобные фотографии обнародовал в своем Инстаграм фотокорреспондент Афшин Исмаели.
На фото заметно, что боевики во всеоружии катаются на прогулочных лодках в форме лебедей.
Пользователи сети уже начали шутить по поводу увиденного:
"Я не могу поверить, что мы оставили им наши лодки";
"Из этого можно сделать хорошую обложку для музыкального альбома";
"Теперь у них появился флот";
"Срочно: Талибан заявляет, что теперь у него есть регулярный флот, готовый защитить себя от любой дальнейшей агрессии", — шутят в сети.
Как сообщалось ранее, радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в конце августа. О том, как изменилась жизнь в стране за этот месяц можно прочитать в соответствующем материале по этой ссылке.
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