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"Тепер у них з’явився флот": таліби повеселили мережу своїми розвагами в Афганістані (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Таліби катаються на човні Новина оновлена 19 вересня 2021, 20:14
Таліби катаються на човні

Схоже, що таліби добре проводять час.

Бойовики "Талібану" після захоплення влади в Афганістані продовжують весело проводити час. Після вірусних відео, на яких видно, як таліби в Кабулі радіють дитячим атракціонів і катаються на машинках, в мережі з’явилися фото відвідування бойовиками національного парку Банді-Амір.

Їх зняв британський військовий кореспондент Джейк Ханрахан.

"Талібан в провінції Баміан. Ці фото справжні", — підписав пост журналіст.

Парк Банді-Амір розташований в центральній частині Афганістану і з’єднує шість гірських озер. До взяття влади талібами він був одним з найбільш популярних туристичних місць в країні.

Подібні фотографії оприлюднив у своєму Інстаграм фотокореспондент Афшин Ісмаель.

На фото помітно, що бойовики у всеозброєнні катаються на прогулянкових човнах у формі лебедів.

Користувачі мережі вже почали жартувати з приводу побаченого:

"Я не можу повірити, що ми залишили їм наші човни";

"З цього можна зробити хорошу обкладинку для музичного альбому";

"Тепер у них з’явився флот";

"Терміново: Талібан заявляє, що тепер у нього є регулярний флот, готовий захистити себе від будь-якої подальшої агресії", — жартують в мережі.

Як повідомлялося раніше, радикальний рух "Талібан" захопив владу в Афганістані в кінці серпня. Про те, як змінилося життя в країні за цей місяць можна прочитати у відповідному матеріалі за цим посиланням.

Теги:
#Афганістан #Талібан
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