"Просте терористичне щастя": в мережі показали, як в захопленому Кабулі розважаються таліби (відео)

Таліби даремно часу не втрачають.

Після поразки визнаного світом уряду Афганістану у війні з екстремістською організацією "Талібан", столиця країни Кабул занурилася в справжній хаос. Безліч жителів намагаються всіма можливими способами залишити країну, а деякі заради цього готові навіть піти на смертельно небезпечний ризик. Втім далеко не всі афганці незадоволені ситуацією.

У мережі стали вірусними відео, на яких видно, як таліби, увійшовши в Кабул, зіткнулися з благами цивілізації і не забули ними скористатися.

Як видно на першому ролику, оприлюдненому в телеграм-каналі Perepichka News, бойовики змогли потрапити в спортзал і тут же почали підтягувати свою фізичну форму.

На другому ж помітно, що суворі бородані потрапили в розважальний парк, де покаталися на машинках і кониках, а також пострибали на батуті.

"Контроль над економікою? Над наркоринком? А може краще ... над дитячими майданчиками?", — йдеться у підписі до відео.

Примітно, що далеко не всі бойовики при цьому відклали в сторону зброю.

Ситуацію прокоментували користувачі мережі.

реакція мережі

Як повідомлялося раніше, в Афганістані за оцінками МЗС продовжують залишатися близько 150 громадян України.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто такі таліби і яке майбутнє чекає Афганістан