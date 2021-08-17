"Просте терористичне щастя": в мережі показали, як в захопленому Кабулі розважаються таліби (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 482
Таліби даремно часу не втрачають.
Після поразки визнаного світом уряду Афганістану у війні з екстремістською організацією "Талібан", столиця країни Кабул занурилася в справжній хаос. Безліч жителів намагаються всіма можливими способами залишити країну, а деякі заради цього готові навіть піти на смертельно небезпечний ризик. Втім далеко не всі афганці незадоволені ситуацією.
У мережі стали вірусними відео, на яких видно, як таліби, увійшовши в Кабул, зіткнулися з благами цивілізації і не забули ними скористатися.
Як видно на першому ролику, оприлюдненому в телеграм-каналі Perepichka News, бойовики змогли потрапити в спортзал і тут же почали підтягувати свою фізичну форму.
На другому ж помітно, що суворі бородані потрапили в розважальний парк, де покаталися на машинках і кониках, а також пострибали на батуті.
"Контроль над економікою? Над наркоринком? А може краще ... над дитячими майданчиками?", — йдеться у підписі до відео.
Примітно, що далеко не всі бойовики при цьому відклали в сторону зброю.
Ситуацію прокоментували користувачі мережі.
Як повідомлялося раніше, в Афганістані за оцінками МЗС продовжують залишатися близько 150 громадян України.
Раніше "Телеграф" писав про те, хто такі таліби і яке майбутнє чекає Афганістан
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-