"Простое террористическое счастье": в сети показали, как в захваченном Кабуле развлекаются талибы (видео)
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Талибы зря времени не теряют.
После поражения признанного миром правительства Афганистана в войне с экстремистской организацией "Талибан", столица страны Кабул погрузилась в настоящий хаос. Множество жителей пытаются всеми возможными способами покинуть страну, а некоторые ради этого готовы даже пойти на смертельно опасный риск. Впрочем далеко не все афганцы недовольны ситуацией.
В сети стали вирусными видео, на которых видно, как талибы, войдя в Кабул, столкнулись с благами цивилизации и не преминули ними воспользоваться.
Как видно на первом ролике, обнародованном в телеграм-канале Perepichka News, боевики смогли попасть в спортзал и тут же принялись подтягивать свою физическую форму.
На втором же заметно, что суровые бородачи попали в развлекательный парк, где покатались на машинках и лошадках, а также попрыгали на батуте.
"Контроль над экономикой? Над наркорынком? А может лучше… над детскими площадками?", — говорится в подписи к видео.
Примечательно, что далеко не все боевики при этом отложили в сторону оружие.
Ситуацию прокомментировали пользователи сети.
Как сообщалось ранее, в Афганистане по оценкам МИД продолжают оставаться около 150 граждан Украины.
Ранее "Телеграф" писал о том, кто такие талибы и какое будущее ждет Афганистан
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