Укр

"Простое террористическое счастье": в сети показали, как в захваченном Кабуле развлекаются талибы (видео)

Автор
Г. Лубенец
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"Простое террористическое счастье": в сети показали, как в захваченном Кабуле развлекаются талибы (видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 20:24

Талибы зря времени не теряют.

После поражения признанного миром правительства Афганистана в войне с экстремистской организацией "Талибан", столица страны Кабул погрузилась в настоящий хаос. Множество жителей пытаются всеми возможными способами покинуть страну, а некоторые ради этого готовы даже пойти на смертельно опасный риск. Впрочем далеко не все афганцы недовольны ситуацией.

В сети стали вирусными видео, на которых видно, как талибы, войдя в Кабул, столкнулись с благами цивилизации и не преминули ними воспользоваться.

Как видно на первом ролике, обнародованном в телеграм-канале Perepichka News, боевики смогли попасть в спортзал и тут же принялись подтягивать свою физическую форму.

На втором же заметно, что суровые бородачи попали в развлекательный парк, где покатались на машинках и лошадках, а также попрыгали на батуте.

"Контроль над экономикой? Над наркорынком? А может лучше… над детскими площадками?", — говорится в подписи к видео.

Примечательно, что далеко не все боевики при этом отложили в сторону оружие.

Ситуацию прокомментировали пользователи сети.

Реакция сети
Реакция сети

Как сообщалось ранее, в Афганистане по оценкам МИД продолжают оставаться около 150 граждан Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такие талибы и какое будущее ждет Афганистан

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