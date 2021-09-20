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Маленькие, медленные и очень милые: как выглядят трехмесячные панды (фото, видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Малышам исполнилось 100 дней.
Малышам исполнилось 100 дней.

Детенышей панды показали миру.

В городе Чунцин на юго-западе Китая в одном из зоопарков показали панд-близнецов, которые родились в этом году 10 июня.

Об этом в субботу, 18 сентября сообщает "Encs".

Детенышам панды исполнилось 100 дней с момента рождения. В честь этого в зоопарке специально провели мероприятие, на котором можно было увидеть малышей.

Детенышей представили зрителям
Детенышей представили зрителям

Для маленьких панд в китайском зоопарке специально организовали своеобразную фотозону, куда и положили малышей. Животные ведут себя очень спокойно и медленно двигаются, даже не пытаясь куда-то передвигаться. Они только лежат и внимательно наблюдают за людьми.

Матерью детенышей является панда под именем Мангзай. Это не первый случай, когда эта самка рожает сразу двух малышей. В 2019 году в Мангзай также были близнецы.

Малыши панды знакомятся с посетителями зоопарка
Малыши панды знакомятся с посетителями зоопарка

Сейчас маленькие панды, которым исполнилось 100 дней, здоровые и хорошо себя чувствуют.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во французском зоопарке "Боваль" родились панды-близнецы, которые заинтересовали главу КНР. Его жена лично выбрала маленьким пандам имена, когда им выполнилось 100 дней.

Теги:
#Китай #Зоопарк #Животные #Панды
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