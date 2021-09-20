Маленькі та повільні: панд-близнюків показали відвідувачам китайського зоопарку (фото, відео)

Дитинчат панди показали світу.

У місті Чунцін на південному заході Китаю в одному із зоопарків показали панд-близнюків, котрі народилися цьогоріч 10 червня.

Про це в суботу, 18 вересня повідомляє "Encs".

Дитинчатам панди виповнилося 100 днів з моменту народження. В честь цього в зоопарку спеціально провели захід, на якому можна було побачити малят.

Дитинчат презентували глядачам

Для маленьких панд у китайському зоопарку спеціально організували своєрідну фотозону, куди і поклали малят. Тваринки поводяться дуже спокійно і повільно рухаються, навіть не намагаючись кудись пересуватися. Вони лише лежать та уважно спостерігають за людьми.

Матірʼю дитинчат є панда під іменем Мангзай. Це не перший випадок, коли ця самка народжує відразу двох малят. У 2019 році у Мангзай також були близнюки.

Малята панди знайомляться з відвідувачами зоопарку

Нині маленькі панди, котрим виповнилося 100 днів, здорові та добре себе почувають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у французькому зоопарку "Боваль" народилися панди-близнюки, котрі зацікавили главу КНР. Його дружина особисто обрала маленьким пандам імена, коли їм виповнилося 100 днів.