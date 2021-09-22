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Министр Бразилии посетил Генассамблею ООН с коронавирусом, но говорит, что никого не заразил

Автор
Елена Волкова
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Марсело Кейрога не знал, что болен коронавирусом, поэтому участвовал в заседаниях ООН
Марсело Кейрога не знал, что болен коронавирусом, поэтому участвовал в заседаниях ООН

В ООН из-за подтвержденного случая ковида тестируют других чиновников, которые контактировали с зараженным министром

На Генассамблее ООН, в которой принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, — переполох из-за заболевшего коронавирусом главы Минздрава Бразилии Марсело Кейрога. Министр сопровождал президента Жаира Болсонару в Нью-Йорке и, будучи уже инфицированным, участвовал в заседаниях ООН, после чего других чиновников теперь тестируют на ковид.

По информации Reuters, Марсело Кейрога не знал, что болен, и находится на самоизоляции. Министр говорит, что вряд ли кого-то заразил, так как на Генассамблее ООН все время был в маске. Отметим, что члены бразильской делегации получили отрицательные тесты на коронавирус, однако проверки продолжатся. 

К слову, "отметился" в ООН и президент этой страны — Жаир Болсонару, который возглавил делегацию, невзирая на требование быть вакцинированным. Являясь самым известным антипрививочником Бразилии, Болсанару не стал нарушать свои принципы, но и Генассамблею ООН пропускать тоже не стал.

Напомним, известный в Украине инфекционист считает, что пока может не прививаться от ковида, и озвучил причину.

Теги:
#Бразилия #ООН #Генассамблея ООН #Коронавирус
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