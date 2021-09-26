В Китае после ливней произошел оползень, есть погибший и пропавшие (фото)

Четырех ранее пропавших людей удалось найти, среди них был погибший.

В китайской провинции Сычуань в результате оползня пропали без вести как минимум 10 человек.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает "CGTN".

Оползень произошел в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Случилось это на местном строительной площадке.

Причиной оползня стали обильные дожди, которые сейчас в регионе активно падают.

В Китае из-за оползня пропали люди

В результате повышенного уровня опасности местные власти перешли к спасательным мерам и перекрыли все дороги, ведущие к территориям, которые могут угрожать человеческой жизни.

Некоторые дороги пришлось перекрыть для безопасности людей

Сейчас известно, что спасателям удалось найти четырех человек, которые считались пропавшими. Трое из них были живы, однако нуждались в медицинской помощи. Еще одного человека нашли мертвым.

В результате оползня пропали люди

Причиной оползня стали дожди

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России в городе Сочи значительное количество осадков вызвало потоп, в результате которого улицы превратились в грязные реки.

Напоминаем, что в начале сентября этого года северо-восток Испании затопили сильные дожди, в результате чего началось наводнение. Люди остались без электричества и возможности передвижения.