Укр

В Китае после ливней произошел оползень, есть погибший и пропавшие (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Оползень в Китае Новость обновлена 26 сентября 2021, 11:06
Оползень в Китае

Четырех ранее пропавших людей удалось найти, среди них был погибший.

В китайской провинции Сычуань в результате оползня пропали без вести как минимум 10 человек.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает "CGTN".

Оползень произошел в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Случилось это на местном строительной площадке.

Причиной оползня стали обильные дожди, которые сейчас в регионе активно падают.

В Китае из-за оползня пропали люди
В Китае из-за оползня пропали люди

В результате повышенного уровня опасности местные власти перешли к спасательным мерам и перекрыли все дороги, ведущие к территориям, которые могут угрожать человеческой жизни.

Некоторые дороги пришлось перекрыть для безопасности людей
Некоторые дороги пришлось перекрыть для безопасности людей

Сейчас известно, что спасателям удалось найти четырех человек, которые считались пропавшими. Трое из них были живы, однако нуждались в медицинской помощи. Еще одного человека нашли мертвым.

В результате оползня пропали люди
В результате оползня пропали люди
Причиной оползня стали дожди
Причиной оползня стали дожди

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России в городе Сочи значительное количество осадков вызвало потоп, в результате которого улицы превратились в грязные реки.

Напоминаем, что в начале сентября этого года северо-восток Испании затопили сильные дожди, в результате чего началось наводнение. Люди остались без электричества и возможности передвижения.

Теги:
#Китай #Дожди #Погибшие #Оползни #Пропавшие
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