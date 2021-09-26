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У Китаї після злив стався зсув ґрунту, є загиблий і зниклі (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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Зсув ґрунту в Китаї Новина оновлена 26 вересня 2021, 11:06
Зсув ґрунту в Китаї

Чотирьох раніше зниклих людей вдалося знайти, серед них був загиблий.

У китайській провінції Сичуань в результаті зсуву ґрунту зникли безвісти як мінімум 10 людей.

Про це в неділю, 26 вересня, повідомляє "CGTN".

Зсув трапився у місті Яань на території повіту Тяньцюань. Сталося це на місцевому будівельному майданчику.

Причиною зсуву стали рясні дощі, котрі зараз в регіоні активно падають. 

У Китаї через зсув ґрунту зникли люди
У Китаї через зсув ґрунту зникли люди

В результаті підвищеного рівня небезпеки місцева влада взялася до рятувальних заходів та перекрила всі дороги, котрі ведуть до територій, що можуть загрожувати людському життю.

Деякі дороги доведося перекрити для безпеки людей
Деякі дороги доведося перекрити для безпеки людей

Нині відомо, що рятувальникам вдалося знайти чотирьох людей, які вважалися зниклими. Троє з них були живими, проте потребували медичної допомоги. Ще одну людину знайшли мертвою.

В результаті зсуву зникли люди
В результаті зсуву зникли люди
Причиною зсуву стали дощі
Причиною зсуву стали дощі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії у місті Сочі значна кількість опадів спричинила потоп, в результаті якого вулиці перетворилися на брудні ріки.

Нагадуємо, що на початку вересня цього року північний схід Іспанії затопили сильні дощі, в результаті чого почалася повінь. Люди залишилися без електрики та можливості пересування.

Теги:
#Китай #Дощі #Загиблі #Зсуви #Зниклі
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