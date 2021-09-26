Незабываемые ощущения: девушка во время секса упала из окна на автомобиль (видео)

Девушка получила травму спины.

В столице Тайваня Тайбее девушка во время занятия сексом вывалилась из окна и приземлилась на припаркованную под домом машину.

Приземление смогли зафиксировать камеры наблюдения, после чего они разлетелись по сети.

Как видно на кадрах девушка видимых повреждений не получила, но очевидно, что сильно ударилась. Спустя некоторое время к ней прибежал ее парень и помог спуститься с разбитого автомобиля.

Согласно данным местных СМИ, пара предавалась любовным утехам на подоконнике, во время чего девушка соскользнула вниз.

Отмечается, что даму госпитализировали с травмой спины.

Остается неизвестным, почему пара избрала столь эксцентричное место для удовлетворения своих плотских потребностей и на каком этаже это происходило.

Как сообщалось ранее, в Тайване учитель математики решил развеселить своих студентов на карантине и залил все видео на популярный ресурс для взрослых. Примечательно, что его видео уже набрали почти 1,4 миллиона просмотров.