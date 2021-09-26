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Незабутні відчуття: дівчина під час сексу вивалилася з вікна і впала на автомобіль (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
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Скріншот
Скріншот

Дівчина отримала травму спини.

У столиці Тайваню Тайбеї дівчина під час заняття сексом вивалилася з вікна і приземлилася на припарковану під будинком машину.

Приземлення змогли зафіксувати камери спостереження, після чого вони розлетілися мережею.

Як видно на кадрах дівчина видимих пошкоджень не отримала, але очевидно, що сильно вдарилася. Через деякий час до неї прибіг її хлопець і допоміг спуститися з розбитого автомобіля.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, пара вдавалася до любовних утіх на підвіконні, під час чого дівчина зіслизнула вниз.

Відзначається, що даму госпіталізували з травмою спини.

Залишається невідомим, чому пара обрала настільки ексцентричне місце для задоволення своїх плотських потреб і на якому поверсі це відбувалося.

Як повідомлялося раніше, в Тайвані учитель математики вирішив розвеселити своїх студентів на карантині і залив все відео на популярний ресурс для дорослих. Примітно, що його відео вже набрали майже 1,4 мільйона переглядів.

Теги:
#Китай #Тайвань #Гумор #Тайбей #Секс
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