Турция открыла огонь по российским вертолетам в Сирии: подробности

Вертолетам удалось уйти от обстрела.

Турецкие войска открыли огонь по российским вертолетам в Сирии в ответ на рейды ВКС РФ на регионы в зоне ответственности Турции.

Об этом сообщает Al-Arabiya.

Согласно его данным, происшествие произошло возле деревни Аль-Дардара к северу от города Тель-Тамер в провинции Эль-Хасака. Вертолеты сбросили тепловые ловушки и смогли избежать попадания ракеты, а затем покинули этот регион.

Пролет вертолетов совпал с ракетным обстрелом указанной деревни, со стороны сил сторонников Башара Асада.

Отмечается, что в воскресенье российская авиация совершила налеты на поселения в турецкой зоне ответственности. В результате одного из таковых неподалеку от Алеппо погибли 7 человек и еще 11 были ранены.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган должны провести встречу 29 сентября, чтобы обсудить урегулирование сирийского конфликта. Издание предполагает, что нынешние авианалеты имеют цель усилить политическое давление на турецкого лидера, чтобы добиться от него уступок во время переговоров.

Как сообщалось ранее, Эрдоган во время Генассамблеи ООН поддержал территориальную целостность Украины и заявил о том, что Турция не признает выборы в Госдуму РФ, которые проводили в оккупированном Крыму.