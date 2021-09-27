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Туреччина відкрила вогонь по російським вертольотам в Сирії: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Авіаудари по Сирії Новина оновлена 27 вересня 2021, 19:48
Авіаудари по Сирії

Вертольотам вдалося уникнути обстрілу.

Турецькі війська відкрили вогонь по російським вертольотам в Сирії у відповідь на рейди ВКС РФ на регіони в зоні відповідальності Туреччини.

Про це повідомляє Al-Arabiya.

Згідно з його даними, подія сталася біля села Аль-Дардарі на північ від міста Тель-Тамер в провінції Ель-Хасака. Вертольоти скинули теплові пастки та змогли уникнути попадання ракети, а потім покинули цей регіон.

Проліт вертольотів збігся з ракетним обстрілом зазначеного села, з боку сил прихильників Башара Асада.

Відзначається, що в неділю російська авіація здійснила нальоти на поселення в турецькій зоні відповідальності. В результаті одного з таких неподалік від Алеппо загинули 7 людей і ще 11 були поранені.

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган повинні провести зустріч 29 вересня, щоб обговорити врегулювання сирійського конфлікту. Видання припускає, що нинішні авіанальоти мають на меті посилити політичний тиск на турецького лідера, щоб домогтися від нього поступок під час переговорів.

Як повідомлялося раніше, Ердоган під час Генасамблеї ООН підтримав територіальну цілісність України й заявив про те, що Туреччина не визнає вибори в Держдуму РФ, які проводили в окупованому Криму.

Теги:
#Сирія #Туреччина #Росія
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