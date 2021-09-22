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Ще один "удар в спину" Путіна від Ердогана: президент Туреччини встав на сторону України на Генасамблеї ООН

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган Новина оновлена 22 вересня 2021, 09:11
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Ердоган заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму

Під час виступу на 76-сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара повністю підтримує територіальну цілісність України. Тим самим турецький лідер ще більше віддалився від російського колеги Володимира Путіна, з яким раніше дружив.

Слова президента Туреччини у вівторок, 21 вересня, цитує Anadolu Agency.

За словами Ердогана, територіальній цілісності і суверенітету України Туреччина надає великого значення. Більш того, Анкара не визнає анексію Криму.

Під час свого виступу президент Туреччини також заявив про те, що Анкара не визнає вибори в Держдуму РФ, які проводили в окупованому Криму. А МЗС Туреччини відзначив, що думські вибори не мають ніякої юридичної сили.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в США на Генасамблею ООН також відправився президент України Володимир Зеленський. Він повинен виступити на дебатах у середу, 22 вересня. За його словами, Нью-Йорк цілком може стати платформою, де Україна зможе висловити протест з приводу окупації Донбасу і Криму. Зеленський вважає, що таку можливість не можна упускати.

  • Довідка: "ударом в спину" з боку Туреччини президент РФ Володимир Путін назвав збитий турецькими ВПС російський бомбардувальник Су-24. Це сталося ще у 2015 році на території Сирії. Тоді Путін заявив, що він вважав Туреччину дружньою державою, а вона нанесла "удари нам в спину, удари по нашим літакам, які борються з тероризмом".
Теги:
#Україна #Туреччина #Реджеп Тайіп Ердоган #Генасамблея ООН #Анексія Криму
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