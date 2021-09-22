Еще один "удар в спину" Путина от Эрдогана: президент Турции встал на сторону Украины на Генасамблее ООН
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Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма
Во время выступления на 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Тем самым турецкий лидер еще больше отдалился от российского коллеги Владимира Путина, с которым раньше дружил.
Слова президента Турции во вторник, 21 сентября, цитирует Anadolu Agency.
По словам Эрдогана, территориальной целостности и суверенитету Украины Турция предает большое значение. Более того, Анкара не признает аннексию Крыма.
Во время своего выступления президент Турции также заявил о том, что Анкара не признает выборы в Госдуму РФ, которые проводили в оккупированном Крыму. А МИД Турции отметил, что думские выборы не имеют никакой юридической силы.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в США на Генассамблею ООН также отправился президент Украины Владимир Зеленский. Он должен выступить на дебатах в среду, 22 сентября. По его словам, Нью-Йорк вполне может стать платформой, где Украина сможет выразить протест по поводу оккупации Донбасса и Крыма. Зеленский считает, что такую возможность нельзя упускать.
- Справка: "ударом в спину" со стороны Турции президент РФ Владимир Путин назвал сбитый турецкими ВВС российский бомбардировщик Су-24. Это произошло еще в 2015 году на территории Сирии. Тогда Путин заявил, что он считал Турцию дружеским государством, а оно нанесло "удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом".
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