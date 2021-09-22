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Еще один "удар в спину" Путина от Эрдогана: президент Турции встал на сторону Украины на Генасамблее ООН

Автор
Анна Дворовенко
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Новость обновлена 22 сентября 2021, 09:11
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма

Во время выступления на 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Тем самым турецкий лидер еще больше отдалился от российского коллеги Владимира Путина, с которым раньше дружил.

Слова президента Турции во вторник, 21 сентября, цитирует Anadolu Agency.

По словам Эрдогана, территориальной целостности и суверенитету Украины Турция предает большое значение. Более того, Анкара не признает аннексию Крыма.

Во время своего выступления президент Турции также заявил о том, что Анкара не признает выборы в Госдуму РФ, которые проводили в оккупированном Крыму. А МИД Турции отметил, что думские выборы не имеют никакой юридической силы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в США на Генассамблею ООН также отправился президент Украины Владимир Зеленский. Он должен выступить на дебатах в среду, 22 сентября. По его словам, Нью-Йорк вполне может стать платформой, где Украина сможет выразить протест по поводу оккупации Донбасса и Крыма. Зеленский считает, что такую возможность нельзя упускать.

  • Справка: "ударом в спину" со стороны Турции президент РФ Владимир Путин назвал сбитый турецкими ВВС российский бомбардировщик Су-24. Это произошло еще в 2015 году на территории Сирии. Тогда Путин заявил, что он считал Турцию дружеским государством, а оно нанесло "удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом".
Теги:
#Украина #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Генассамблея ООН #Аннексия Крыма
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