Колишній союзник Путіна підтримав Україну і засудив російські вибори в Криму

Туреччина заявила, що вибори в Держдуму в Криму не мають ніякої юридичної сили

Попри те, що ще кілька років тому глава Туреччини Реджеп Ердоган називав російського президента Володимира Путіна своїм другом, Анкара не визнала думські вибори в окупованому Криму.

За інформацією МЗС Туреччини, вибори в Держдуму, які росіяни проводили 17-19 вересня в українському Криму, не мають ніякої юридичної сили.

Крім того, турецька влада ще раз нагадала, що підтримує територіальну цілісність України, і засудила анексію півострова.

Раніше подібні заяви зробила влада США, Великобританії і країн Євросоюзу.

Варто відзначити, що думські вибори в РФ проходили з численними порушеннями. А найбільш значущі з них — те, що в російському голосуванні брали участь українці, що живуть на тимчасово непідконтрольних територіях. Так, виборчі дільниці відрили в окупованому Криму: людей там всілякими способами змушували голосувати на псевдовиборах.

До виборів в Держдуму вирішили залучити жителів ОРДЛО. Однак спроба забезпечити максимальну явку не увінчалася успіхом — громадяни всіляко ухилялися від поїздок в Ростовську область, оформляючи лікарняні.

Тим часом в Україні в чотирьох містах 19 вересня відкрилися виборчі дільниці для виборів депутатів до Держдуми РФ. На одному з них засвітився одіозний український нардеп Ілля Ківа.