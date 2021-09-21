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Колишній союзник Путіна підтримав Україну і засудив російські вибори в Криму

Автор
Олена Волкова
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Ердоган не визнав вибори в Криму, навіть незважаючи на дружбу з Путіним Новина оновлена 21 вересня 2021, 10:22
Ердоган не визнав вибори в Криму, навіть незважаючи на дружбу з Путіним

Туреччина заявила, що вибори в Держдуму в Криму не мають ніякої юридичної сили

Попри те, що ще кілька років тому глава Туреччини Реджеп Ердоган називав російського президента Володимира Путіна своїм другом, Анкара не визнала думські вибори в окупованому Криму.

За інформацією МЗС Туреччини, вибори в Держдуму, які росіяни проводили 17-19 вересня в українському Криму, не мають ніякої юридичної сили.

Крім того, турецька влада ще раз нагадала, що підтримує територіальну цілісність України, і засудила анексію півострова.

Раніше подібні заяви зробила влада США, Великобританії і країн Євросоюзу.

Варто відзначити, що думські вибори в РФ проходили з численними порушеннями. А найбільш значущі з них — те, що в російському голосуванні брали участь українці, що живуть на тимчасово непідконтрольних територіях. Так, виборчі дільниці відрили в окупованому Криму: людей там всілякими способами змушували голосувати на псевдовиборах.

До виборів в Держдуму вирішили залучити жителів ОРДЛО. Однак спроба забезпечити максимальну явку не увінчалася успіхом — громадяни всіляко ухилялися від поїздок в Ростовську область, оформляючи лікарняні.

Тим часом в Україні в чотирьох містах 19 вересня відкрилися виборчі дільниці для виборів депутатів до Держдуми РФ. На одному з них засвітився одіозний український нардеп Ілля Ківа.

Теги:
#Туреччина #Вибори #Росія #Крим #Держдума
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