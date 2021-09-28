У России за неделю было семь воздушных инцидентов с НАТО в Балтии

НАТО всполошили 17 военных самолетов РФ, которые не имели планов полета и летели без связи с центром управления

На минувшей неделе, с 20 по 26 сентября, истребители Балтийского воздушного патрулирования сил НАТО из Эстонии и Литвы 7 раз поднимались в небо по причине того, что там летали истребители России. Причем, военные РФ допустили уйму нарушений.

Об этом сообщает Минобороны Литвы.

Известно, что во время патрулирования международного пространства над Балтийским морем было выявлено 17 российских самолетов: Ил-20 (трижды), А-50 (дважды), Ту-160 (шесть раз), Су-27 (дважды) и Су-35 (четырежды). Силам НАТО пришлось реагировать на данные инциденты и сопровождать истребители, пока те не покинут их территорию.

Выяснилось, что военные летали в Калининградскую область и обратно. Притом у 13-ти самолетов не было плана полета. Более того, они передвигались с выключенным транспондером и даже не связывались с Региональным центром управления полетами.

Напомним, в последние дни замечается стремительный рост напряжения между Сербией и Косово, в связи с чем в Белграде дали НАТО 24 часа, чтобы вмешаться в ситуацию.