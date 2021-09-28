Укр

У России за неделю было семь воздушных инцидентов с НАТО в Балтии

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Истребители РФ нарушили правила 17 раз за неделю Новость обновлена 28 сентября 2021, 10:34
Истребители РФ нарушили правила 17 раз за неделю

НАТО всполошили 17 военных самолетов РФ, которые не имели планов полета и летели без связи с центром управления

На минувшей неделе, с 20 по 26 сентября, истребители Балтийского воздушного патрулирования сил НАТО из Эстонии и Литвы 7 раз поднимались в небо по причине того, что там летали истребители России. Причем, военные РФ допустили уйму нарушений.

Об этом сообщает Минобороны Литвы.

Известно, что во время патрулирования международного пространства над Балтийским морем было выявлено 17 российских самолетов: Ил-20 (трижды), А-50 (дважды), Ту-160 (шесть раз), Су-27 (дважды) и Су-35 (четырежды). Силам НАТО пришлось реагировать на данные инциденты и сопровождать истребители, пока те не покинут их территорию. 

Выяснилось, что военные летали в Калининградскую область и обратно. Притом у 13-ти самолетов не было плана полета. Более того, они передвигались с выключенным транспондером и даже не связывались с Региональным центром управления полетами.

Напомним, в последние дни замечается стремительный рост напряжения между Сербией и Косово, в связи с чем в Белграде дали НАТО 24 часа, чтобы вмешаться в ситуацию.

Теги:
#Эстония #НАТО #Россия #Истребители #Латвия
На Сумщине оплакивают молодого солдата, с которым случилась трагедия
В регионах
В Сумской области трагически погиб солдат: парня раздавило машинами
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На Сумщине оплакивают молодого солдата, с которым случилась трагедия
В Сумской области трагически погиб солдат: парня раздавило машинами
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Синоптик предупредил о заморозках в Украине
Дата публикации
Категория
Донбасс, ООС.
На Донбассе украинские позиции попали под обстрел 8 раз, есть раненый: утренняя сводка ООС
Дата публикации
Категория
Торговые сети Великобритании страдают из-за сбоев в поставках продуктов
Британцы вполне серьезно могут остаться без еды: причиной тому отсутствие углекислого газа
Дата публикации
Категория
Как посчитать сколько надо зарабатывать чтобі иметь право на субсидию
Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?