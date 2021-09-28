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У Росії за тиждень було сім повітряних інцидентів з НАТО в Балтії

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Винищувачі РФ порушили правила 17 разів за тиждень Новина оновлена 28 вересня 2021, 10:34
Винищувачі РФ порушили правила 17 разів за тиждень

НАТО сполохали 17 військових літаків РФ, які не мали планів польоту і летіли без зв’язку з центром управління

На минулому тижні, з 20 по 26 вересня, винищувачі Балтійського повітряного патрулювання сил НАТО з Естонії та Литви 7 разів піднімалися в небо через те, що там літали винищувачі Росії. Причому, військові РФ допустили безліч порушень.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

Відомо, що під час патрулювання міжнародного простору над Балтійським морем було виявлено 17 російських літаків Іл-20 (тричі), А-50 (двічі), Ту-160 (шість разів), Су-27 (двічі) і Су-35 (чотири рази). Силам НАТО довелося реагувати на ці інциденти і супроводжувати винищувачі, поки ті не покинуть їх територію.

З’ясувалося, що військові літали в Калінінградську область і назад. Притому у 13-ти літаків не було плану польоту. Більш того, вони пересувалися з вимкненим транспондером і навіть не зв’язувалися з Регіональним центром управління польотами.

Нагадаємо, в останні дні помічається стрімке зростання напруги між Сербією і Косово, в зв’язку з чим в Белграді дали НАТО 24 години, щоб втрутитися в ситуацію.

Теги:
#Естонія #НАТО #Росія #Винищувачі #Латвія
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