Укр

На Филиппинах законодательно запретят секс с детьми

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Дети на Филиппинах
Дети на Филиппинах

Ранее на подпись президенту направили закон против детских браков.

На Филиппинах планируют повысить возраст сексуального согласия несовершеннолетних с 12 до 16 лет.

Об этом сообщает Vice.

Филиппинский Сенат принял свою версию законопроекта с поправками. Согласно филиппинским законодательным процедурам, теперь необходимо согласовать версию с Палатой представителей и отправить на подпись президенту. Сенату понадобилось девять месяцев на решение по этому законопроекту. Отметим, что многие правки касались терминологии. В частности — заменили понятия мужчины и женщины на "персону" или "личность".

Возраст аргументированного согласия на секс подняли до 16 лет, а также оставили норму о "подростковой любви" в случае если между парой разница не более 3 лет и они оба несовершеннолетние. Секс с детьми до 16 лет для взрослых автоматически будет считаться изнасилованием.

Согласно филиппинской статистике каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет подвергался сексуальному насилию, законодатели сочли детей до 16 лет слишком уязвимыми для давления от взрослых.

Ранее "Телеграф" писал, что одессит прикидывался молодым парнем, выманивал у девочек интимные фото, затем шантажом принуждал к сексу.

Теги:
#Филиппины #Несовершеннолетние #Секс
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