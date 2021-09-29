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На Філіппінах законодавчо заборонять секс з дітьми

Автор
Галина Михайлова
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Діти на Філіппінах
Діти на Філіппінах

Раніше на підпис президенту направили закон проти дитячих шлюбів.

На Філіппінах планують підвищити вік сексуальної згоди неповнолітніх з 12 до 16 років.

Про це повідомляє Vice.

Філіппінський Сенат прийняв свою версію законопроєкту з поправками. Згідно з філіппінськими законодавчими процедурами, тепер необхідно узгодити версію з Палатою представників і відправити на підпис президенту. Сенату знадобилося дев’ять місяців на рішення по цьому законопроєкту. Відзначимо, що багато правок стосувались термінології. Зокрема — замінили поняття чоловіка і жінка на "персону" або "особистість".

Вік аргументованої згоди на секс підняли до 16 років, а також залишили норму про "підліткове кохання" в разі якщо між парою різниця не більше 3 років і вони обидва неповнолітні. Секс з дітьми до 16 років для дорослих автоматично буде вважатися зґвалтуванням.

Згідно з філіппінською статистикою кожна п’ята дитина у віці від 13 до 17 років піддавалася сексуальному насильству і законодавці визнали дітей до 16 років занадто уразливими для тиску від дорослих.

Раніше "Телеграф" писав, що одесит прикидався молодим хлопцем, виманював у дівчаток інтимні фото, потім шантажем примушував до сексу.

Теги:
#Філіппіни #Неповнолітні #Секс
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