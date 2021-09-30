Укр

Началось извержение самого активного вулкана в мире - появились первые фото и видео

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Начало извержения зафиксировала камера видеонаблюдения Новость обновлена 30 сентября 2021, 12:50
Начало извержения зафиксировала камера видеонаблюдения

Геологическая служба США наблюдает за вулканом круглосуточно.

Кроме извержения вулкана на Канарских островах, которое длится уже неделю началась активность и на другой стороне планеты — на Гавайях. Там в ночь на 30 сентября начал извергаться вулкан Килауэа.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Килауэа — один из наиболее масштабных и активных вулканов в мире, но его извержение не должно натворить бед. Он находится в заповеднике — Национальном парке Гавайских вулканов. В возможном радиусе извержения жилых домов нет.

Извержение Килауэа покрыло все дно кратера Халемаʼумаʼу новым лавовым озером.

Люди живут только внизу вулкана на восточной стороне, но ученые пока не видят вероятности того, что лава вытечет из кратера и направится в их сторону.

Код для авиации изменен на красный. Об опасности также предупреждают метеорологи и не советуют туристам гулять поблизости.

К поражающим факторам они отнесли:

  • вулканические газы, включая SO2 или диоксид серы
  • дождь из стеклянных нитей, известных как "волосы Пеле"
  • камнепады / землетрясения, в основном возле кратера
  • вулканическую дымку с подветренной стороны.

Ранее "Телеграф" писал, что вулкан на Канарах предлагали "задуть" с вертолета.

Теги:
#США #Вулкан #Гавайи #Извержение
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