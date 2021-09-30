Почалося виверження найактивнішого вулкана в світі — з’явилися перші фото і відео

Геологічна служба США спостерігає за вулканом цілодобово.

Крім виверження вулкана на Канарських островах, яке триває вже тиждень почалася активність і на іншому боці планети — на Гавайях. Там в ніч на 30 вересня почав вивергатися вулкан Кілауеа.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Кілауеа — один з найбільш масштабних і активних вулканів у світі, але його виверження не повинно накоїти лиха. Він знаходиться в заповіднику — Національному парку Гавайських вулканів. У можливому радіусі виверження житлових будинків немає.

Виверження Кілауеа покрило все дно кратера Халема’ума’у новим лавовим озером.

Люди живуть тільки внизу вулкана на східній стороні, але вчені поки не бачать ймовірності того, що лава витече з кратера і попрямує в їхній бік.

Код для авіації змінений на червоний. Про небезпеку також попереджають метеорологи і не радять туристам гуляти поблизу.

До вражаючих факторів вони віднесли:

вулканічні гази, включаючи SO2 або діоксид сірки

дощ зі скляних ниток, відомих як "волосся Пеле"

каменепади/землетруси, в основному біля кратера

вулканічний серпанок з підвітряного боку.

Раніше "Телеграф" писав, що вулкан на Канарах пропонували "задути" з вертольота.