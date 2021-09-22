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Потрібно задути вулкан з вертольота: в мережі обговорюють виверження на Канарських островах (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Вид на вулкан вночі
Вид на вулкан вночі

Кумбре-Вьеха прокинувся через 50 років.

В Іспанії триває виверження на острові Пальма — евакуювали вже шість тисяч людей. У соцмережах з’явилося відео з одного з іспаномовних телеканалів, в якому ведуча поставила питання "як загасити вулкан?".

Фрагмент з перекладом опублікував телеграм-канал MDK.

У коментарях користувачі почали змагатися, хто запропонує найбільш цікавий варіант.

Відзначимо, що адміністратор каналу запропонував використовувати відро з водою.

Користувачі також запропонували спробувати залити з пляшки, "задути" вертольотом або згадати дитячий вірш Корнія Чуковського про те, як метелики загасили палаюче море (вірш "Плутанина"). Знаходилися і більш своєрідні рекомендації загасити "по-піонерському" (справивши на нього малу нужду).

Відзначимо, що виверження вулкана на Канарських островах почалося кілька днів тому. Йому передувала масштабна сейсмічна активність в регіоні — більш як 20 тисяч землетрусів невеликих магнітуд протягом тижня.

Раніше "Телеграф" писав, що в Іспанії на материковій частині вирували лісові пожежі.

Теги:
#Іспанія #Канарські острови #Вулкан #Виверження
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