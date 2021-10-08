Facebook будет мониторить продажу земли из-за скандала в амазонских заповедниках: подробности

На продажу через соцсеть выставили земли коренных народов.

Компания Facebook будет тщательнее следить за объявления о продаже земли на сайте, после того, как журналисты выяснили, что в сервисе объявлений внутри соцсети продавали заповедные земли Амазонки, покрытые джунглями. Этот регион находится под охраной и в зоне риска из-за изменений климата и вырубки.

Об этом сообщает BBC.

Площадь продаваемого участка, который обнаружили журналисты, сравнили с тысячей футбольных полей и он частично захватывал земли коренных народов Бразилии. Власти страны начали расследование, а соцсеть пообещала проверять объявления о продаже земли по базе данных об охраняемых территориях.

Центр мониторинга охраны природы Unep, которые предоставил базу, сообщает, что данные в ней обновляют каждый месяц.

Препятствием для мониторинга может стать то, что местоположение у части участков не указано и Фейсбук пока не планирует обязывать пользователей указывать такую информацию.

Ранее "Телеграф" писал, что соцсеть не работала в течение нескольких часов, что породило немало шуток.