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Facebook буде моніторити продаж землі через скандал в амазонських заповідниках: подробиці

Автор
Галина Михайлова
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Площа амазонських лісів — 6 млн кв км.
Площа амазонських лісів — 6 млн кв км.

На продаж через соцмережу виставили землі корінних народів.

Компанія Facebook буде ретельніше стежити за оголошення про продаж землі на сайті, після того, як журналісти з’ясували, що в сервісі оголошень всередині соцмережі продавали заповідні землі Амазонки, покриті джунглями. Цей регіон знаходиться під охороною і в зоні ризику через зміни клімату та вирубки.

Про це повідомляє BBC.

Площа ділянки, що продається, яку виявили журналісти, порівняли з тисячею футбольних полів і вона частково охоплює землі корінних народів Бразилії. Влада країни почали розслідування, а соцмережа пообіцяла перевіряти оголошення про продаж землі по базі даних про території, що охороняються.

Центр моніторингу охорони природи Unep, який надав базу, повідомляє, що дані в ній оновлюють щомісяця.

Перешкодою для моніторингу може стати те, що місце розташування у частини дільниць не вказано і Фейсбук поки не планує зобов’язувати користувачів вказувати таку інформацію.

Раніше "Телеграф" писав, що соцмережа не працювала протягом кількох годин, що породило чимало жартів.

Теги:
#Бразилія #Facebook #Амазонка
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