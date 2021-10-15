Укр

Убил жену с помощью кобры: в Индии раскрыли резонансное убийство молодой девушки

Автор
Елена Волкова
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25-летняя Утра была убита своим супругом из-за приданого
25-летняя Утра была убита своим супругом из-за приданого

Индус подкинул в постель к спящей жене опасную кобру, которая напала на девушку

В Индии, где хотят возобновить производство вакцин от коронавируса, вынесли суровый приговор для Сураджа Кумара, которого признали виновным в убийстве жены после укуса кобры.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации СМИ, трагедия произошла в прошлом году: 25-летнюю Утру нашли мертвой в своей постели. Оказалось, что девушка скончалась в результате укуса кобры, а ее родные обвинили в убийстве ее супруга. Вскоре следователи выяснили, что 28-летний Сураджа Кумар действительно причастен: он принес в дом кобру и бросил змею на кровать к спящей супруге. Позже он признался, что сделал это ради богатого приданого Утры, которым хотел распоряжаться сам.

Гособвинители требовали казнить Кумара, однако судьи вынесли более "мягкий" вердикт: двойное пожизненное заключение и 6635 долларов (175 000 грн) штрафа.

Напомним, в России произошло оккультное убийство 15-летнего подростка, отчим которого таким образом пытался вернуться в семью. Парня убила новая сожительница россиянина, а тело вывезли в лес, сбросили в колодец и засыпали землей.

Теги:
#Индия #Приговор #Кобра #Пожизненное заключение
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