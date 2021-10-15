Убив дружину за допомогою кобри: в Індії розкрили резонансне вбивство молодої дівчини

Індус підкинув в ліжко до сплячої дружини небезпечну кобру, яка напала на дівчину

В Індії, де хочуть відновити виробництво вакцин від коронавірусу, винесли суворий вирок для Сураджа Кумара, якого визнали винним у вбивстві дружини після укусу кобри.

Про це пише Daily Mail.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталася в минулому році: 25-річну Утру знайшли мертвою в своєму ліжку. Виявилося, що дівчина померла в результаті укусу кобри, а її рідні звинуватили у вбивстві її чоловіка. Незабаром слідчі з’ясували, що 28-річний Сураджа Кумар дійсно причетний: він приніс в будинок кобру і кинув змію на ліжко до сплячої дружини. Пізніше він зізнався, що зробив це заради багатого приданого Утри, яким хотів розпоряджатися сам.

Держобвинувачення вимагало стратити Кумара, проте судді винесли "м’якший" вердикт: подвійне довічне ув’язнення і 6635 доларів (175 000 грн) штрафу.

Нагадаємо, в Росії відбулося окультне вбивство 15-річного підлітка, вітчим якого таким чином намагався повернутися в сім’ю. Хлопця вбила нова співмешканка росіянина, а тіло вивезли в ліс, скинули в колодязь і засипали землею.