Китай накрыли рекордные снегопады (фото)

Власти северо-восточных регионов страны бросили все усилия на то, чтобы обеспечить стабильное электро- и теплоснабжение

Снежные штормы накрыли на этой неделе северо-восток Китая.

Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает Reuters.

В результате рекордных снегопадов в некоторых районах нарушено движение транспорта на дорогах, остановились поезда, а на фоне резкого снижения температура воздуха появилась вероятность отключения электроэнергии.

Движение в провинции Ляонин было серьезно нарушено и большинство платных станций скоростных автомагистралей были закрыты. Железнодорожные и автобусные вокзалы также были закрыты, за исключением городов Далянь и Даньдун.

Во вторник, 9 ноября, температура в некоторых районах на северо-востоке Китая упала на 14 градусов по Цельсию.

Метеорологические службы в Ляонине и провинции Цзилинь объявили красные предупреждения о снежных бурях, наиболее сильных в четырехуровневой системе предупреждения о погоде с цветовой кодировкой.

Главный синоптик метеорологической обсерватории провинции Ляонин отмечает, что недавний снегопад в западной части региона был самым сильным с 1951 года. Больше всего снега – 53 см – было зафиксировано в городе Аньшань.

В северо-восточном регионе власти работают над увеличением мощностей по производству энергии и импорту угля, чтобы не возникло сложностей с теплоснабжением.

В заснеженном Шэньяне власти призвали рынки и магазины снизить цены на некоторые овощи, одновременно увеличив их поставки.

Напомним, "Телеграф" писал, каким регионам Украины стоит готовиться к похолоданию и первому снегу.