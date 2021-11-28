Скандал в Италии: доктор "Волшебная флейта" разводил пациенток на секс для лечения несуществующих болезней

Сам доктор убеждал журналистов, что таким образом спасет жизни.

Итальянский гинеколог угодил в скандал после того, как пытался под предлогом лечения от вируса папилломы человека (ВПЧ) затащить в постель свою пациентку.

Об этом пишет Dailymail.

60-летний доктор Джованни Миньелло по прозвищу "волшебная флейта" из города Бари попал под прицел местных СМИ после того, как женщина по имени Анна Мария обратилась к журналистам с рассказом о том, что врач делал ей непристойные предложения.

Миньелло заявил, что занятие сексом с ним гарантировано излечит пациентку от болезни, хотя консультации с другими специалистами показали, что никакого ВПЧ у нее нет.

Это он объяснял тем, что вакцинирован от этой болезни, а половой акт поможет передать ей иммунитет.

Журналисты наняли актрису, которая согласилась сыграть роль пациентки и помочь доказать вину доктора. Ничего не подозревающий мужчина попал в ловушку и уже почти затащил свою новую "жертву" в постель, когда в комнату в отеле зашел репортер и попросил дать комментарий.

"Я делаю это для своих исследований — и для других людей, которых я спасаю", — сказал Миньелло журналисту.

Позже в присутствии своего адвоката он добавил, что лишь "предлагал пациенткам альтернативный способ лечения" и не принуждал их к сексу, по его словам, таким образом он "излечил" около 40 женщин.

После разгоревшегося скандала доктор был вынужден уйти в отставку. Сейчас ним занялись правоохранители, которые предъявили ему обвинения по статье о мошенничестве.

Доктор Волшебная флейта

Доктор Волшебная флейта

Как сообщалось ранее, в городе Прокопьевск в Кемеровской области (РФ) на шахте погибли более десяти горняков, из-за чего в регионе объявили траур. Но это не помешало новому мэру города устроить банкет в честь назначения.