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Скандал в Італії: лікар "Чарівна флейта" розводив пацієнток на секс для лікування неіснуючих хвороб

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Скандал в Італії: лікар "Чарівна флейта" розводив пацієнток на секс для лікування неіснуючих хвороб

Сам лікар переконував журналістів, що в такий спосіб рятує життя.

Італійський гінеколог потрапив у скандал після того, як намагався під приводом лікування від вірусу папіломи людини (ВПЛ) затягнути в ліжко свою пацієнтку.

Про це пише Dailymail.

60-річний доктор Джованні Міньєлло на прізвисько "чарівна флейта" з міста Барі потрапив під приціл місцевих ЗМІ після того, як жінка на ім'я Анна Марія звернулася до журналістів з розповіддю про те, що лікар робив їй непристойні пропозиції.

Міньєлло заявив, що заняття сексом з ним гарантовано вилікує пацієнтку від хвороби, хоча консультації з іншими фахівцями показали, що жодного ВПЛ у неї немає.

Це він пояснював тим, що вакцинований від цієї хвороби, а статевий акт допоможе передати їй імунітет.

Журналісти найняли актрису, яка погодилася зіграти роль пацієнтки та допомогти довести провину лікаря. Чоловік, який нічого не підозрював, потрапив у пастку і вже майже затягнув свою нову "жертву" в ліжко, коли до кімнати в готелі зайшов репортер і попросив дати коментар.

"Я роблю це для своїх досліджень — і для інших людей, яких я рятую", — сказав Міньєлло журналісту.

Пізніше у присутності свого адвоката він додав, що лише "пропонував пацієнткам альтернативний спосіб лікування" і не примушував їх до сексу. За його словами, таким чином він "вилікував" близько 40 жінок.

Після скандалу лікар був змушений піти у відставку. Наразі ним зайнялися правоохоронці, які висунули йому звинувачення за статтею про шахрайство.

Доктор Чарівна флейта
Доктор Чарівна флейта
Доктор Чарівна флейта
Доктор Чарівна флейта

Як повідомлялося раніше, у місті Прокоп’євськ у Кемеровській області (РФ) на шахті загинуло понад десять гірників, через що в регіоні оголосили жалобу. Але це не завадило новому меру міста влаштувати бенкет на честь призначення.

Теги:
#Італія #Шахраї #Скандали
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