Російський мер влаштував вечірку під час жалоби за шахтарями, але швидко поплатився за це (відео)

Чиновника звільнили через день після призначення

У російському Прокоп’євську новопризначений мер В’ячеслав Старченко закотив банкет на честь своєї нової посади під час жалоби за загиблими гірниками на шахті "Листяжна". Чиновник після цього не лише втратив посаду, а й був виключений із провладної партії.

За інформацією російських ЗМІ, мер покликав на вечірку близько двох десятків своїх колег. Захід проходив в одному з ресторанів міста та його зняли на відео очевидці.

Після публікації в мережі кадрів із гулянкою під час оголошеної в Кемеровській області жалоби відео дуже швидко розлетілося і потрапило до губернатора області Сергія Цивільова. Він, своєю чергою, назвав присутніх "людьми без серця" та звільнив В’ячеслава Старченка з посади мера Прокоп’євська.

"У Прокоп’євську співробітники адміністрації вирішили відзначити призначення на посаду нового голови В’ячеслава Старченка. У той час, коли весь Кузбас і вся країна з болем у серці стежили за новинами з "Листяжної", у той час, коли кожен мешканець регіону переживав за шахтарів та рятувальників. Дуже складно знайти слова, якими можна описати цю ситуацію. Таких слів просто немає", — заявив губернатор Кемеровської області.

Після цього чоловіка ще й виключили із партії "Єдина Росія", представником якої він був.

Нагадаємо, жертвами трагедії на шахті "Листяжна" стали десятки гірників та п’ять рятувальників. Вибух там стався через порушення техніки безпеки — Слідком Росії порушив кримінальну справу. У Кемеровській області з 26 по 28 листопада було оголошено жалобу.

Також "Телеграф" повідомляв, що аварія на шахті Кузбасу стала найбільшою за п’ять років у Росії.