Российский мэр закатил вечеринку во время траура по шахтерам, но быстро поплатился за это (видео)

Чиновника уволили через день после назначения

В российском Прокопьевске новоназначенный мэр Вячеслав Старченко закатил банкет в честь своей новой должности во время траура по погибшим горнякам на шахте "Листвяжная". Чиновник после этого не только лишился должности, но и был исключен из провластной партии.

По информации российских СМИ, мэр позвал на вечеринку около двух десятков своих коллег. Мероприятие проходило в одном из ресторанов города и его сняли на видео очевидцы.

После публикации в сети кадров с гулянкой во время объявленного в Кемеровской области траура, видео очень быстро разлетелось и попало к губернатору области Сергею Цивилеву. Он, в свою очередь, назвал присутствующих "людьми без сердца" и уволил Вячеслава Старченко из должности мэра Прокопьевска.

"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, когда весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтёров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет", — заявил губернатор Кемеровской области.

После этого мужчину еще и исключили из партии "Единая Россия", представителем которой он являлся.

Напомним, жертвами трагедии на шахте "Листвяжная" стали десятки горняков и пять спасателей. Взрыв там произошел из-за нарушений техники безопасности — Следком России возбудил уголовное дело. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября был объявлен траур.

Также "Телеграф" сообщал, что авария на шахте Кузбасса стала крупнейшей за пять лет в России.