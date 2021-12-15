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В Гонконге горит небоскреб: есть пострадавшие, около 300 человек оказались взаперти (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Пожар в ТЦ в Гонконге Новость обновлена 15 декабря 2021, 13:04
Пожар в ТЦ в Гонконге

Возгорание возникло на одном из нижних этажей торгового центра

В среду, 15 декабря, в районе Козуэй-Бэй в Гонконге загорелось 38-этажное здание торгового центра. Во время пожара в помещениях ТЦ оказались заблокированы около трех сотен работников и посетителей.

Как сообщает издание South China Morning Post, возгорание возникло в комнате, где обустроена электрощитовая — на одном из нижних этажей небоскреба. Огонь очень быстро распространился на более высокие этажи по строительным лесам, в результате чего около 300 человек оказались в ловушке на крыше продовольственного центра.

В настоящее время известно о 8 пострадавших, среди них — шесть женщин и один мужчина. Всех госпитализировали в медицинское учреждение. Одному человеку была оказана первая медицинская помощь прямо на месте происшествия.

Представители спецслужб уже развернули возле здания мобильный пункт оказания помощи травмированным.

Отмечается также, что ликвидация пожара усложняется из-за проведения ремонтных работ, ранее начатых в помещениях. Несколько магазинов оказались закрытыми, а эскалаторы двигались только в одном направлении.

Ранее "Телеграф" писал о смертельном пожаре, который произошел в африканской тюрьме, расположенной в городе Гитега, где трагически погибли около 40 заключенных мужчин.

Теги:
#Пожар #Гонконг #Небоскреб #Спасение #Ловушка #ТЦ
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