У Гонконгу горить хмарочос: є постраждалі, близько 300 людей опинилися під замком (фото, відео)

Загоряння виникло на одному з нижніх поверхів торгового центру

У середу, 15 грудня, в районі Козуей-Бей в Гонконгу зайнялася 38-поверхова будівля торгового центру. Під час пожежі у приміщеннях ТЦ виявилися заблокованими близько трьох сотень працівників та відвідувачів.

Як повідомляє видання South China Morning Post, загоряння виникло у кімнаті, де облаштована електрощитова — на одному з нижніх поверхів хмарочосу. Вогонь дуже швидко поширився на вищі поверхи по будівельному риштуванню, в результаті чого близько 300 людей опинилися у пастці на даху продовольчого центру.

Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них шість жінок та один чоловік госпіталізовані до медичного закладу. Одній людині надали першу медичну допомогу прямо на місці події.

Представники спецслужб вже розгорнули поряд із будівлею мобільний пункт надання допомоги травмованим.

Зазначається також, що ліквідація пожежі ускладнюється через проведення ремонтних робіт, які раніше розпочали у приміщеннях. Кілька магазинів виявилися закритими, а ескалатори рухалися лише в одному напрямку.

Раніше "Телеграф" писав про жахливу смертельну пожежу, яка сталася в африканській в`язниці, розташованій у місті Гітега, де трагічно загинули близько 40 увʼязнених чоловіків.