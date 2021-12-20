В Индии начали испытывать крупнейший отечественный корабль флота: при чем тут Украина (фото)

Эскадренные миноносцы P15B более технологичные чем их предшественники и отличаются повышенной живучестью.

В Индии начали испытания второго военного корабля с двигателем, частично созданным украинской госкомпанией "Зоря"-"Машпроект". Речь про две украинские газотурбинные установки в эсминцах типа P15B. Всего планируется четыре корабля в которых установки М36Е украинского производства будут работать вместе с дизельными двигателями.

Об этом сообщает Defense Brief.

Первый корабль "Вишакхапатнам" ввели в состав индийского флота в ноябре 2021 года, испытания проходит будущий эсминец "Мормугао". Они запланированы до середины 2022 года. Все корабли планируют ввести в строй к 2025 году.

Особенности кораблей и их двигателей

Эсминцы для Индии являются самыми большими кораблями, построенными в стране. В газотурбинных агрегатах в двигателе используется украинская разработка — новая микропроцессорная система управления.

Проходящий испытания эсминец спустили на воду в 2016 году

Закладка кораблей началась в 2013 году и последний из них будет достроен в 2022 году. На кораблях длиной 163 метра и водоизмещением в 7400 тонн, будут размещены современные радары, торпедные аппараты и реактивные бомбометы, 32 ракеты "земля-воздух" (Barak 8), 16 противокорабельных и наземных ракет (BrahMos) и 76-мм корабельная пушка OTO Melara.

Отметим, что на госпредприятии "Зоря"-"Машпроект" недавно также сообщили про локализацию части производства в Индии из-за политики государства по работе с иностранными партнерами.

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