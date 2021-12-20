В Індії почали випробовувати найбільший вітчизняний корабель флоту: до чого тут Україна (фото)
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Ескадрені міноносці P15B більш технологічні, ніж їхні попередники і відрізняються підвищеною живучістю.
В Індії розпочали випробування другого військового корабля з двигуном, частково створеним українською держкомпанією "Зоря"-"Машпроект". Ідеться про дві українські газотурбінні установки в есмінцях типу P15B. Усього планується чотири кораблі в яких установки М36Е українського виробництва працюватимуть разом із дизельними двигунами.
Про це повідомляє Defense Brief.
Перший корабель "Вішакхапатнам" ввели до складу індійського флоту у листопаді 2021 року, випробування проходить майбутній есмінець "Мормугао". Вони заплановані до середини 2022 року. Усі кораблі планують ввести в дію до 2025 року.
Особливості кораблів та їх двигунів
Есмінці для Індії є найбільшими кораблями, збудованими в країні. У газотурбінних агрегатах у двигуні використовується українська розробка – нова мікропроцесорна система керування.
Закладка кораблів розпочалася у 2013 році і останній із них буде добудований у 2022 році. На кораблях довжиною 163 метри і водотоннажністю в 7400 тонн, будуть розміщені сучасні радари, торпедні апарати та реактивні бомбомети, 32 ракети "земля-повітря" (Barak 8), 16 протикорабельних і наземних ракет (BrahMos) і 76-мм.
Зазначимо, що на держпідприємстві "Зоря"-"Машпроект" нещодавно також повідомили про локалізацію частини виробництва в Індії через політику держави щодо роботи з іноземними партнерами.
Раніше "Телеграф" писав про корвет "Проворний" у Росії, який спалахнув під час робіт з будівництва на корабельні. Його не могли загасити майже добу – постраждали кілька пожежників.
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