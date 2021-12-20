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В Індії почали випробовувати найбільший вітчизняний корабель флоту: до чого тут Україна (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Есмінець розпочав ходові випробування 19 грудня Новина оновлена 20 грудня 2021, 15:26
Есмінець розпочав ходові випробування 19 грудня

Ескадрені міноносці P15B більш технологічні, ніж їхні попередники і відрізняються підвищеною живучістю.

В Індії розпочали випробування другого військового корабля з двигуном, частково створеним українською держкомпанією "Зоря"-"Машпроект". Ідеться про дві українські газотурбінні установки в есмінцях типу P15B. Усього планується чотири кораблі в яких установки М36Е українського виробництва працюватимуть разом із дизельними двигунами.

Про це повідомляє Defense Brief.

Перший корабель "Вішакхапатнам" ввели до складу індійського флоту у листопаді 2021 року, випробування проходить майбутній есмінець "Мормугао". Вони заплановані до середини 2022 року. Усі кораблі планують ввести в дію до 2025 року.

Особливості кораблів та їх двигунів

Есмінці для Індії є найбільшими кораблями, збудованими в країні. У газотурбінних агрегатах у двигуні використовується українська розробка – нова мікропроцесорна система керування.

Есмінець, який проходить випробування, спустили на воду в 2016 році
Есмінець, який проходить випробування, спустили на воду в 2016 році

Закладка кораблів розпочалася у 2013 році і останній із них буде добудований у 2022 році. На кораблях довжиною 163 метри і водотоннажністю в 7400 тонн, будуть розміщені сучасні радари, торпедні апарати та реактивні бомбомети, 32 ракети "земля-повітря" (Barak 8), 16 протикорабельних і наземних ракет (BrahMos) і 76-мм.

Зазначимо, що на держпідприємстві "Зоря"-"Машпроект" нещодавно також повідомили про локалізацію частини виробництва в Індії через політику держави щодо роботи з іноземними партнерами.

Раніше "Телеграф" писав про корвет "Проворний" у Росії, який спалахнув під час робіт з будівництва на корабельні. Його не могли загасити майже добу – постраждали кілька пожежників.

Теги:
#Україна #Індія #Корабель #Двигуни
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