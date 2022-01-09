В заповеднике на юге Африки подружились носорожка и зебра — дружба малышей попала на фото и видео

Дейзи и Моджажи вместе лечатся в отделении интенсивной терапии

В заповеднике для диких зверей, расположенном в Южной Африке, носорог подружился с зеброй. Детеныши вместе проводят свободное время, спят и принимают обеды.

Фотографии удивительной дружбы зверей-малышей обнародовали на странице "Care for Wild Rhino Sanctuary" в соцсети.

Зебра и носорожка вместе лечатся в отделении интенсивной терапии

В сообщении отмечается, что девочка-носорог, которую назвали Дейзи, попала к зоозащитникам, когда ей было всего 12 часов от рождения. Сейчас она уже подросла — ей почти месяц, но до сих пор остается невероятной крохой.

Дейзи кормят каждый час и ухаживают за кожей и ножками, она получает лекарства и витамины, а также делает ежедневные упражнения.

Сотрудники заповедника очень заботливо относятся к животному, ведь носороги сейчас находятся в списке "смертников", на которых систематически охотятся браконьеры. Поэтому им грозит вымирание.

В отделении интенсивной терапии Дейзи даже нашла для себя друга — маленькую зебру Моджаджи, также находящуюся на лечении, после попадания в сильный шторм.

За детенышами постоянно ухаживают волонтеры

Животные часто проводят время вместе — лежат, утыкаясь носами друг в друга, питаются и развлекаются.

Малыши вместе отдыхают после лечения

Работники заповедника надеются, что малыши вылечатся и вырастут крупными и сильными животными.

Удивительная дружба зебры и носорога

Ранее "Телеграф" сообщал, как в парке Джигокудани в Японии обезьяны спасаются от стресса, отдыхая в горячих источниках, где температура воды даже в холодное время года достигает +25 градусов. Животные часто радуют посетителей парка и позволяют им сделать хорошие фотографии на память.