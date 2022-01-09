У заповіднику на півдні Африки потоваришували носоріжка та зебра - дружба малюків потрапила на фото та відео

Дейзі та Моджажі разом лікуються у відділенні інтенсивної терапії

У заповіднику для диких звірів, який розташований в Південній Африці, носоріг потоваришував із зеброю. Дитинчата разом проводять вільний час, сплять та приймають обіди.

Фотографії дивовижної дружби звірів-малюків оприлюднили на сторінці "Care for Wild Rhino Sanctuary" у соцмережі.

Зебра та носоріжка разом лікуються у відділенні інтенсивної терапії

У дописі зазначається, що дівчинка-носоріг, яку назвали Дейзі, потрапила до зоозахисників, коли їй було всього 12 годин від народження. Зараз вона вже підросла — їй майже місяць, але вона дотепер залишається неймовірною крихіткою.

Дейзі годують щогодини та доглядають за її шкірою та ніжками, вона отримує ліки та вітаміні, а також робить щоденні вправи.

Працівники заповідника дуже турботливо ставляться до тварини, адже носороги зараз знаходяться у списку "смертників", на яких систематично полюють браконьєри. Через це їм загрожує вимирання.

У відділенні інтенсивної терапії Дейзі навіть знайшла для себе друга — маленьку зебру Моджаджі, яка також перебуває на лікуванні, адже була врятована після сильного шторму.

За дитинчатами постійно доглядають волонтери

Тварини часто проводять час разом — лежать, тицяючи носом один в одного, харчуються та розважаються.

Малеча разом відпочиває після лікування

Працівники заповідника сподіваються, що малеча вилікується та виросте великими та сильними тваринами.

Дивовижна дружба зебри та носорога

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у парку Джігокудані, що в Японії, мавпи рятуються від стресу, відпочиваючи у гарячих джерелах, де температура води навіть у холодні пори року досягає +25 градусів. Тварини часто тішать відвідувачів парку та дозволяють їм зробити гарні фотографії на згадку.