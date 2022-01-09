У заповіднику на півдні Африки потоваришували носоріжка та зебра - дружба малюків потрапила на фото та відео
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Дейзі та Моджажі разом лікуються у відділенні інтенсивної терапії
У заповіднику для диких звірів, який розташований в Південній Африці, носоріг потоваришував із зеброю. Дитинчата разом проводять вільний час, сплять та приймають обіди.
Фотографії дивовижної дружби звірів-малюків оприлюднили на сторінці "Care for Wild Rhino Sanctuary" у соцмережі.
У дописі зазначається, що дівчинка-носоріг, яку назвали Дейзі, потрапила до зоозахисників, коли їй було всього 12 годин від народження. Зараз вона вже підросла — їй майже місяць, але вона дотепер залишається неймовірною крихіткою.
Дейзі годують щогодини та доглядають за її шкірою та ніжками, вона отримує ліки та вітаміні, а також робить щоденні вправи.
Працівники заповідника дуже турботливо ставляться до тварини, адже носороги зараз знаходяться у списку "смертників", на яких систематично полюють браконьєри. Через це їм загрожує вимирання.
У відділенні інтенсивної терапії Дейзі навіть знайшла для себе друга — маленьку зебру Моджаджі, яка також перебуває на лікуванні, адже була врятована після сильного шторму.
Тварини часто проводять час разом — лежать, тицяючи носом один в одного, харчуються та розважаються.
Працівники заповідника сподіваються, що малеча вилікується та виросте великими та сильними тваринами.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у парку Джігокудані, що в Японії, мавпи рятуються від стресу, відпочиваючи у гарячих джерелах, де температура води навіть у холодні пори року досягає +25 градусів. Тварини часто тішать відвідувачів парку та дозволяють їм зробити гарні фотографії на згадку.
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