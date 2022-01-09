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У заповіднику на півдні Африки потоваришували носоріжка та зебра - дружба малюків потрапила на фото та відео

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Маленька носоріжка Дейзі
Маленька носоріжка Дейзі

Дейзі та Моджажі разом лікуються у відділенні інтенсивної терапії

У заповіднику для диких звірів, який розташований в Південній Африці, носоріг потоваришував із зеброю. Дитинчата разом проводять вільний час, сплять та приймають обіди.

Фотографії дивовижної дружби звірів-малюків оприлюднили на сторінці "Care for Wild Rhino Sanctuary" у соцмережі.

Зебра та носоріжка разом лікуються у відділенні інтенсивної терапії
Зебра та носоріжка разом лікуються у відділенні інтенсивної терапії

У дописі зазначається, що дівчинка-носоріг, яку назвали Дейзі, потрапила до зоозахисників, коли їй було всього 12 годин від народження. Зараз вона вже підросла — їй майже місяць, але вона дотепер залишається неймовірною крихіткою.

Дейзі годують щогодини та доглядають за її шкірою та ніжками, вона отримує ліки та вітаміні, а також робить щоденні вправи.

Працівники заповідника дуже турботливо ставляться до тварини, адже носороги зараз знаходяться у списку "смертників", на яких систематично полюють браконьєри. Через це їм загрожує вимирання.

У відділенні інтенсивної терапії Дейзі навіть знайшла для себе друга — маленьку зебру Моджаджі, яка також перебуває на лікуванні, адже була врятована після сильного шторму.

За дитинчатами постійно доглядають волонтери
За дитинчатами постійно доглядають волонтери

Тварини часто проводять час разом — лежать, тицяючи носом один в одного, харчуються та розважаються.

Малеча разом відпочиває після лікування
Малеча разом відпочиває після лікування

Працівники заповідника сподіваються, що малеча вилікується та виросте великими та сильними тваринами.

Дивовижна дружба зебри та носорога

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у парку Джігокудані, що в Японії, мавпи рятуються від стресу, відпочиваючи у гарячих джерелах, де температура води навіть у холодні пори року досягає +25 градусів. Тварини часто тішать відвідувачів парку та дозволяють їм зробити гарні фотографії на згадку.

Теги:
#Африка #Дитинча #Зебра #Носоріг
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