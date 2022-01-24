В Австралии женщина родила собственного внука

Мальчик родился полностью здоровым.

В австралийском городе Лилидейл, что в штате Тасмания, 54-летняя женщина после менопаузы стала суррогатной матерью и родила ребенка для собственной дочери, страдавшей от бесплодия.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Известно, что в 17-летнем возрасте австралийке Миган Уайт диагностировали врожденный порок развития матки, из-за чего девушка оказалась бесплодной. Уже в более зрелом возрасте, когда Уайт было 28, она с мужем решила завести ребенка и воспользовались услугами суррогатной матери в Канаде. У пары родилась девочка, однако в пятимесячном возрасте ребенок скончался.

После трагедии девушка боялась, что ее мечта завести детей никогда не станет реальностью, но все изменилось благодаря ее матери.

Мари Арнольд — 54-летняя мама девушки — узнала, что она сможет стать суррогатной матерью. И это при том, что женщина уже прошла через менопаузу. Чтобы родить дочери ребенка, Мари пришлось принимать лекарства для утолщения матки. К слову, забеременеть женщине удалось лишь после четвертой пересадки эмбриона.

Женщина с помощью кесарева сечения родила своей дочери здорового мальчика, которого назвали Уинстон Айон. Тем самым осуществив мечту своей дочери.

Миган Уайт после всего сказала, что они с мамой стали очень близки и она не может передать, как сильно ей благодарна за сына.

Ранее "Телеграф" сообщал о появлении ребенка на свет в электрокаре Tesla. Инцидент произошел в штате Филадельфия, когда у женщины начались стремительные роды. Пара не смогла вовремя попасть в больницу из-за пробок, потому мужу пришлось перевести Tesla на автопилот и помогать жене в родах.