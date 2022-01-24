В Австралії жінка народила власного онука

Хлопчик народився цілком здоровим.

В австралійському місті Лілідейл, що у штаті Тасманія, 54-річна жінка після менопаузи стала сурогатною матір’ю і народила дитину для власної доньки, яка страждала на безпліддя.

Про це повідомляє газета Daily Mail.

Відомо, що у 17-річному віці австралійці Меган Уайт діагностували вроджену ваду розвитку матки, через що дівчина виявилася безплідною. Вже у більш зрілому віці, коли Уайт було 28, вона з чоловіком вирішила завести дитину та скористалися послугами сурогатної матері у Канаді. У пари народилася дівчинка, проте у п’ятимісячному віці дитина померла.

Після трагедії дівчина боялася, що її мрія завести дітей ніколи не стане реальністю, але все змінилося завдяки її матері.

Марі Арнольд — 54-річна мати дівчини — дізналася, що вона зможе стати сурогатною матір’ю. І це при тому, що жінка вже пройшла через менопаузу. Щоб народити доньці дитину, Марі довелося приймати ліки для потовщення матки. До речі, завагітніти жінці вдалося лише після четвертої пересадки ембріона.

Жінка за допомогою кесаревого розтину народила своїй дочці здорового хлопчика, якого назвали Вінстон Айон. Тим самим здійснивши мрію своєї дочки.

Меган Уайт після всього сказала, що вони з мамою стали дуже близькими й вона не може передати, як сильно їй вдячна за сина.

Раніше "Телеграф" повідомляв про появу дитини на світ в електрокарі Tesla. Інцидент стався у штаті Філадельфія, коли у жінки почалися стрімкі пологи. Пара не змогла вчасно потрапити до лікарні через пробки, тому чоловікові довелося перевести Tesla на автопілот і допомагати дружині під час пологів.