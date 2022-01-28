Мегапротест "антиваксов" охватил Канаду: 50 тысяч фур едут в столицу, по пути их встречают как "героев" (фото, видео)

Несмотря на погоду канадские дальнобойщики движутся к Оттаве и планируют массовый протест против вакцинации

В Канаде протест дальнобойщиков против обязательной вакцинации от COVID-19, получивший название Freedom Convoy, набирает обороты. Тысячи грузовиков должны прибыть в Оттаву в субботу, 29 января. Против чего выступают канадцы и как на "антивакцинаторскую" акцию реагирует власть – в материале "Телеграфа".

Freedom Convoy: из-за чего начался протест

Предпосылкой к протесту послужило введение обязательной вакцинации от коронавируса для дальнобойщиков, перемещающихся между Канадой и США. В случае, если водитель не привит, ему нужно пройти двухнедельный карантин и сделать тест. Правила вступили в силу 15 января.

Акция дальнобойщиков в знак протеста против новых норм стартовала 22 января в провинции Британская Колумбия. Дальнобойщики уверены, что нововведение приведет к нехватке водителей и удешевлению топлива, поэтому требуют отменить требование об обязательных прививках. "Конвой" не только против паспортов вакцинации, а и любых мер по отслеживанию контактов.

Грузовые авто двинулись в Оттаву, где 29 января 2022 года протестующие планируют устроить едва ли не самый массовый протест в истории. Органы безопасности Оттавы ожидают, что в центре города соберется до 10 тысяч протестующих. Полиция уже призвала местных жителей избегать этого района, так как движение транспорта, вероятно, будет заблокировано. Кроме того, в органах не отрицают, что возможны стычки и конфликты.

В тематической группе в Фейсбук Freedom Convoy 2022 Support численность сторонников движения перевалила за 340 тысячи человек. Дальнобойщики по пути в Оттаву активно делятся фотографиями и видео в социальных сетях.

В разных населенных пунктах люди выходят на трассу в поддержку протестующих, водителей приветствуют флагами и плакатами. Кроме того, местные жители предлагают участникам акции ночлег и еду.

Грузовики следуют в Оттаву. Фото: Reuters

Многие канадцы поддержали инициативу водителей

Акция протеста не прекращается даже ночью

Сколько в итоге грузовиков доберется до Оттавы – пока неясно. Сами протестующие говорят, что их уже больше 50 тысяч, но полиция исчисляет сотнями. Замедлить движение могут погодные условия.

Водителей приветствуют с флагами. Фото: CBC

Добавим, что за несколько дней протестующие собрали более 7 миллионов долларов. Как говорится на ресурсе акции, средства будут потрачены, в первую очередь, на покрытие расходов на топливо для дальнобойщиков, а при необходимости будут использованы для помощи с едой. Пользователи делают пожертвования и пишут в комментариях, что требование об обязательных прививках – "нарушение прав", "являются неконституционными". Люди с надеждой воспринимают инициативу, ждут возвращения "нормальной жизни" и благодарят дальнобойщиков.

Скриншот сайта организаторов акции Freedom Convoy

На сторону протестующих стал Дональд Трамп-младший. Недавно в поддержку "конвоя свободы" выступил Илон Маск, намекнув об этом у себя в Твиттере.

Кто выступил против Freedom Convoy

Протест становится все более массовым, однако уже обрастает конфликтами и поддерживается далеко не всем населением страны.

Во-первых, канадский альянс грузоперевозчиков дистанцировался от протеста. Там заявили, что более 85% из 120 тысяч канадских водителей грузовиков, регулярно пересекающих границу США, полностью вакцинированы. А вот ударить запрет может по 16 тысячам водителей. И это, говорят в альянсе, может значительно нарушить логистику и даже усугубить инфляцию в стране.

Во-вторых, канадский премьер-министр Джастин Трюдо на днях ушел на самоизоляцию, поскольку контактировал с больным коронавирусом. Накануне он публично прокомментировал действия протестующих водителей. По его словам, цитирует Bloomberg, речь идет скорее не о массовой акции, а о "небольшом маргинальном меньшинстве". Трюдо считает, что эти люди не выражают общие взгляды канадцев. Премьер-министр уверен, что Канаде нужно оставаться на стороне крупнейшего торгового партнера США. Потому как две трети товаров на сумму 650 миллиардов канадских долларов, которыми ежегодно торгуют между Канадой и Соединенными Штатами, перевозятся по дорогам. Заявления Трюдо участники акции критикуют, нередко его имя используют в негативном контексте в надписях на плакатах или авто.

В-третьих, как сообщает CBC, группа дальнобойщиков против вакцинации заручилась поддержкой групп, широко выступающих против мер общественного здравоохранения в целом, причем некоторые даже призывали к канадской версии штурма Капитолия США 6 января.

Отмечается, что протестующих встречают и люди, которые не имеют отношения к грузоперевозкам и просто выражают несогласие с мерами общественного здравоохранения, связанными с пандемией. Кроме того, журналисты замечают людей с символикой ультраправых сообществ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в таких странах, как Канада и США, меры против ковида соблюдаются жестко. Так, например, в США в одной из больниц отказали пациенту в проведении жизненно необходимой операции по пересадке сердца. Причина отказа: отсутствие прививок против коронавирусной инфекции.