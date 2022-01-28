Мегапротест "антиваксів" охопив Канаду: 50 тисяч фур їдуть до столиці, по дорозі їх зустрічають як "героїв" (фото, відео)

Незважаючи на погоду, канадські далекобійники рухаються до Оттави і планують масовий протест проти вакцинації

У Канаді протест далекобійників проти обов’язкової вакцинації від COVID-19, який отримав назву Freedom Convoy, набирає обертів. Тисячі вантажівок мають прибути до Оттави у суботу, 29 січня. Проти чого виступають канадці та як на "антивакцинаторську" акцію реагує влада – у матеріалі "Телеграфу".

Freedom Convoy: через що розпочався протест

Причиною до протесту стало запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для далекобійників, що переміщуються між Канадою та США. У випадку, якщо водій не щеплений, йому потрібно пройти двотижневий карантин і зробити тест. Правила набрали чинності 15 січня.

Акція далекобійників на знак протесту проти нових норм стартувала 22 січня у провінції Британська Колумбія. Дальнобійники впевнені, що нововведення призведе до нестачі водіїв і здешевлення палива, тому вимагають скасувати вимогу про обов’язкові щеплення. "Конвой" не лише проти паспортів вакцинації, а й будь-яких заходів щодо відстеження контактів.

Вантажні авто рушили до Оттави, де 29 січня 2022 року протестувальники планують влаштувати чи не наймасовіший протест в історії. Органи безпеки Оттави очікують, що у центрі міста збереться до 10 тисяч протестувальників. Поліція вже закликала місцевих жителів уникати цього району, оскільки рух транспорту, ймовірно, буде заблоковано. Крім того, в органах не заперечують, що можливі сутички та конфлікти.

У тематичній групі у Фейсбук Freedom Convoy 2022 Support чисельність прихильників руху перевищила 340 тисяч людей. Дальнобійники на шляху до Оттави активно діляться фотографіями та відео у соціальних мережах.

У різних населених пунктах люди виходять на трасу на підтримку протестувальників, водіїв вітають прапори та плакати. Крім того, місцеві жителі пропонують учасникам акції ночівлю і їжу.

Вантажівки прямують до Оттави. Фото: Reuters

Багато канадців підтримали ініціативу водіїв

Акція протесту не припиняється навіть уночі

Скільки в результаті вантажівок дістанеться до Оттави — поки неясно. Самі протестувальники кажуть, що їх уже понад 50 тисяч, але поліція налічує сотні. Уповільнити рух можуть погодні умови.

Водіїв вітають із прапорами. Фото: CBC

Додамо, що за кілька днів протестувальники зібрали понад 7 мільйонів доларів. Як мовиться на ресурсі акції, кошти будуть витрачені насамперед на покриття витрат на паливо для далекобійників, а при необхідності будуть використані для допомоги з їжею. Користувачі роблять пожертвування і пишуть у коментарях, що вимога про обов’язкові щеплення – "порушення прав", "є неконституційною". Люди з надією сприймають ініціативу, чекають на повернення "нормального життя" і дякують далекобійникам.

Скриншот сайту організаторів акції Freedom Convoy

На бік протестувальників став Дональд Трамп-молодший. Нещодавно на підтримку "конвою свободи" виступив Ілон Маск, натякнувши про це у себе у Твіттері.

Хто виступив проти Freedom Convoy

Протест стає все більш масовим, проте вже обростає конфліктами та підтримується далеко не всім населенням країни.

По-перше, канадський альянс вантажоперевізників дистанціювався від протесту. Там заявили, що понад 85% із 120 тисяч канадських водіїв вантажівок, які регулярно перетинають кордон США, повністю вакциновані. А ось вдарити заборона може по 16 тисячам водіїв. І це, кажуть в альянсі, може значно порушити логістику та навіть посилити інфляцію в країні.

По-друге, канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо днями пішов на самоізоляцію, оскільки контактував із хворим на коронавірус. Напередодні він публічно прокоментував дії протестувальників. За його словами, цитує Bloomberg, йдеться швидше не про масову акцію, а про "невелику маргінальну меншість". Трюдо вважає, що ці люди не висловлюють загальних поглядів канадців. Прем’єр-міністр упевнений, що Канаді слід залишатися на боці найбільшого торгового партнера США. Бо дві третини товарів на суму 650 мільярдів канадських доларів, якими щорічно торгують між Канадою та Сполученими Штатами, перевозяться дорогами. Заяви Трюдо учасники акції критикують, нерідко його ім’я використовують у негативному контексті у написах на плакатах чи авто.

По-третє, як повідомляє CBC, група далекобійників проти вакцинації заручилася підтримкою груп, які широко виступають проти заходів громадської охорони здоров’я в цілому, причому деякі навіть закликали до канадської версії штурму Капітолію США 6 січня.

Наголошується, що протестувальників зустрічають і люди, які не мають відношення до вантажних перевезень і просто висловлюють незгоду з заходами громадської охорони здоров’я, пов’язаними з пандемією. Крім того, журналісти помічають людей із символікою ультраправих спільнот.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у таких країнах, як Канада та США, заходи проти ковіду дотримуються жорстко. Так, наприклад, у США в одній із лікарень відмовили пацієнтові у проведенні життєво необхідної операції з пересадки серця. Причина відмови: відсутність щеплень проти коронавірусної інфекції.