Путин поговорил с Эрдоганом по ситуации с "ДНР-ЛНР": что известно

Эрдоган призвал Россию вернутся к Минскому формату переговоров

Телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным состоялся в среду, 23 февраля. Главы двух стран обсудили вопрос Украины и отказ российской стороны от выполнения Минских Соглашений.

Как передает Anadolu, турецкий лидер в разговоре с Путиным заявил, что он всегда за честный диалог по региональным вопросам и это дает позитивный результат.

"Анкара сохраняет решимость к поддержке сложившегося взаимопонимания", — отметил Эрдоган.

При этом он осудил Россию за шаги, касающиеся ущемления суверенитета и территориальной целостности Украины и для Анкары это принципиальная позиция.

Эрдоган подчеркнул, что российской стороне необходимо вернуться к Минским договорённостям и дипломатическому сценарию по Донбассу и он лично готов в этом помочь.

Более того, президент Турции ждет визита Владимира Путина в Анкару для участия в заседании стратегического совета высокого уровня.

Тем временем в российских СМИ написали, что Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом подчеркнул "объективную необходимость" приятого решения о признании "независимости" так называемых "ЛНР-ДНР" и добавил, что реакция США и НАТО его разочаровала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мировое сообщество выступило против России и Владимира Путина вместе с его окружением, введя веские санкции. Украину поддержали в США, Европейском Союзе, Великобритании, а Германия вообще сделала шаг к остановке российского газопровода "Северный поток — 2".