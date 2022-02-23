Путін поговорив з Ердоганом щодо ситуації з "ДНР-ЛНР": що відомо

Ердоган закликав Росію повернутись до Мінського формату переговорів

Телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та його російським колегою Володимиром Путіним відбулася у середу, 23 лютого. Глави двох країн обговорили питання України та відмову російської сторони від виконання Мінських Угод.

Як повідомляє Anadolu, турецький лідер у розмові з Путіним заявив, що він завжди за чесний діалог з регіональних питань і це дає позитивний результат.

"Анкара зберігає рішучість до підтримки взаєморозуміння, що склалося", — зазначив Ердоган.

При цьому він засудив Росію за кроки щодо обмеження суверенітету та територіальної цілісності України, і для Анкари це принципова позиція.

Ердоган підкреслив, що російській стороні необхідно повернутися до Мінських домовленостей та дипломатичного сценарію щодо Донбасу і він особисто готовий у цьому допомогти.

Щобільше, президент Туреччини чекає на візит Володимира Путіна до Анкари для участі в засіданні стратегічної ради високого рівня.

Тим часом у російських ЗМІ написали, що Путін у телефонній розмові з Ердоганом наголосив на "об’єктивній необхідності" прийнятого рішення про визнання "незалежності" так званих "ЛНР-ДНР" і додав, що реакція США та НАТО його розчарувала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що світова спільнота виступила проти Росії та Володимира Путіна разом з його оточенням, ввівши вагомі санкції. Україну підтримали у США, Європейському Союзі, Великій Британії, а Німеччина взагалі зробила крок до зупинки російського газопроводу "Північний потік — 2".