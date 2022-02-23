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Путін поговорив з Ердоганом щодо ситуації з "ДНР-ЛНР": що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Телефонна розмова глав РФ та Туреччини відбулася 23 лютого Новина оновлена 23 лютого 2022, 17:25
Телефонна розмова глав РФ та Туреччини відбулася 23 лютого

Ердоган закликав Росію повернутись до Мінського формату переговорів

Телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та його російським колегою Володимиром Путіним відбулася у середу, 23 лютого. Глави двох країн обговорили питання України та відмову російської сторони від виконання Мінських Угод.

Як повідомляє Anadolu, турецький лідер у розмові з Путіним заявив, що він завжди за чесний діалог з регіональних питань і це дає позитивний результат.

"Анкара зберігає рішучість до підтримки взаєморозуміння, що склалося", — зазначив Ердоган.

При цьому він засудив Росію за кроки щодо обмеження суверенітету та територіальної цілісності України, і для Анкари це принципова позиція.

Ердоган підкреслив, що російській стороні необхідно повернутися до Мінських домовленостей та дипломатичного сценарію щодо Донбасу і він особисто готовий у цьому допомогти.

Щобільше, президент Туреччини чекає на візит Володимира Путіна до Анкари для участі в засіданні стратегічної ради високого рівня.

Тим часом у російських ЗМІ написали, що Путін у телефонній розмові з Ердоганом наголосив на "об’єктивній необхідності" прийнятого рішення про визнання "незалежності" так званих "ЛНР-ДНР" і додав, що реакція США та НАТО його розчарувала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що світова спільнота виступила проти Росії та Володимира Путіна разом з його оточенням, ввівши вагомі санкції. Україну підтримали у США, Європейському Союзі, Великій Британії, а Німеччина взагалі зробила крок до зупинки російського газопроводу "Північний потік — 2".

Теги:
#Туреччина #Росія #Путін #Ердоган
Телефонна розмова глав РФ та Туреччини відбулася 23 лютого
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Путін поговорив з Ердоганом щодо ситуації з "ДНР-ЛНР": що відомо
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Телефонна розмова глав РФ та Туреччини відбулася 23 лютого
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