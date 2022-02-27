Укр

Стало известно о планах Европы полностью закрыть небо для россиян

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Меры против России за вторжение в Украину усиливаются Новость обновлена 27 февраля 2022, 00:15
Меры против России за вторжение в Украину усиливаются

ЕС может закрыть небо для российских самолетов

После начала военного вторжения России многие страны Европы и мира высказались в поддержку Украины. В частности, по состоянию на 26 февраля восемь европейских стран закрыли свое небо для российской авиации, однако теперь появилась информация, что такое решение может быть принято на уровне всего Евросоюза.

Об этом сообщил корреспондент ARD-Hauptstadtstudio Маттиас Дайс в своем Твиттер.

"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний", — написал он, уточнив, что получил эту информацию из надежного источника.

Дайс добавил, что если такое решение будет утверждено, то есть вероятность, что Россия ответит аналогичными мерами.

В настоящее время известно, что воздух для России был закрыт Болгарией, Латвией, Литвой, Эстонией, Румынией и Польшей. Позже к ним присоединилась Словения.

Стоит отметить, что наступление на украинские земли для Кремля развивается не очень успешно. Так согласно данным The Economist, Украина за три дня полномасштабной войны успела нанести России больше потерь, чем она понесла за 8 лет войны в Сирии

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#Украина #ЕС #Россия
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