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Стало відомо про плани Європи повністю закрити небо для росіян

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Заходи проти Росії за вторгнення в Україну посилюються Новина оновлена 27 лютого 2022, 00:15
Заходи проти Росії за вторгнення в Україну посилюються

ЄС може закрити небо для російських літаків

Після початку військового вторгнення Росії багато країн Європи та світу висловилися за підтримку України. Зокрема, станом на 26 лютого вісім європейських країн закрили своє небо для російської авіації, проте наразі з’явилася інформація, що таке рішення може бути ухвалене на рівні всього Євросоюзу.

Про це повідомив кореспондент ARD-Hauptstadtstudio Маттіас Дайс у своєму Твіттері.

"Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній", — написав він, уточнивши, що отримав цю інформацію з надійного джерела.

Дайс додав, що якщо таке рішення буде затверджено, то є ймовірність, що Росія відповість аналогічними заходами.

Наразі відомо, що повітря для Росії було закрито Болгарією, Латвією, Литвою, Естонією, Румунією та Польщею. Пізніше до них приєдналася Словенія.

Варто зазначити, що наступ на українські землі розвивається не дуже успішно для окупантів. Так, згідно з даними The Economist, Україна за три дні повномасштабної війни встигла завдати Росії більше втрат, ніж вона зазнала за 8 років війни в Сирії.

Теги:
#Україна #ЄС #Росія
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