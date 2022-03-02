Укр

У путина новые проблемы? В Черном море сбили самолет НАТО, вертолет-поисковик пропал

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
3770
МиГ-21 ВВС Румынии Новость обновлена 02 марта 2022, 23:41
МиГ-21 ВВС Румынии

Пилот истребителя жаловался на плохую погоду.

Румынский истребитель, который патрулировал побережье Черного моря, пропал с радаров. На его поиски был отправлен поисковый вертолет, который позже потерпел крушение, уже известно о пяти погибших.

Об этом проинформировало местное издание G4Media.

Отмечается, что самолет МиГ-21 Lancer вылетел с 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану около 19:50 по киевскому времени. Предварительно известно, что пилот перед тем, как истребитель исчез с радаров, жаловался на плохие погодные условия.

На поиски пропавшего самолета был направлен спасательный вертолет IAR-330 Puma, но и он в 21:37 пропал с радаров.

Тем временем в сети появились видеозаписи, заснятые неподалеку от места крушения, на которых четко виден взрыв.

Позже Минобороны страны дало официальное заявление, что разбитый вертолет был найден в 11 километрах от аэродрома, что касается самолета, то о его судьбе пока ничего не известно, как и нет информации о том, выжил ли пилот.

Что стало причиной взрыва пока неизвестно, но стоит отметить, что в этом районе активно действует российский флот, который готовится к десантной операции, чтобы попытаться атаковать Одессу.

Стоит напомнить, что 2 марта российские истребители вторглись в воздушное пространство Швеции.

Теги:
#Румыния #Черное море
МиГ-21 ВВС Румынии
Мир
У путина новые проблемы? В Черном море сбили самолет НАТО, вертолет-поисковик пропал
Дата публикации
Дата публикации
Категория
МиГ-21 ВВС Румынии
У путина новые проблемы? В Черном море сбили самолет НАТО, вертолет-поисковик пропал
Дата публикации
Категория
Атаковав Украину, путин толкнул свою страну на путь экономической деградации
Напав на Украину, путин ввергает россиян в нищету – экономист
Дата публикации
Категория
В колоннах техники оккупантов нужно уничтожать машины тыловой поддержки
Уничтожайте провизию, а не танки: в Минобороны рассказали, как помочь военным изгнать оккупантов
Дата публикации
Категория
Воздушное пространство Швеции нарушили российские Су-27 и Су-24
Российские истребители вторглись в воздушное пространство Швеции: первые детали
Дата публикации
Категория
россия продолжает войну против Украины и ее народа
Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но так и не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)