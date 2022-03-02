У путина новые проблемы? В Черном море сбили самолет НАТО, вертолет-поисковик пропал

Пилот истребителя жаловался на плохую погоду.

Румынский истребитель, который патрулировал побережье Черного моря, пропал с радаров. На его поиски был отправлен поисковый вертолет, который позже потерпел крушение, уже известно о пяти погибших.

Об этом проинформировало местное издание G4Media.

Отмечается, что самолет МиГ-21 Lancer вылетел с 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану около 19:50 по киевскому времени. Предварительно известно, что пилот перед тем, как истребитель исчез с радаров, жаловался на плохие погодные условия.

На поиски пропавшего самолета был направлен спасательный вертолет IAR-330 Puma, но и он в 21:37 пропал с радаров.

Тем временем в сети появились видеозаписи, заснятые неподалеку от места крушения, на которых четко виден взрыв.

Позже Минобороны страны дало официальное заявление, что разбитый вертолет был найден в 11 километрах от аэродрома, что касается самолета, то о его судьбе пока ничего не известно, как и нет информации о том, выжил ли пилот.

Что стало причиной взрыва пока неизвестно, но стоит отметить, что в этом районе активно действует российский флот, который готовится к десантной операции, чтобы попытаться атаковать Одессу.

Стоит напомнить, что 2 марта российские истребители вторглись в воздушное пространство Швеции.