Российские истребители вторглись в воздушное пространство Швеции: первые детали

Власти страны ситуацией очень обеспокоены.

Российские истребители в среду, 2 февраля, нарушили воздушное пространство Швеции в Балтийском море.

Как сообщили Вооруженные Силы Швеции, их военным удалось зафиксировать на фото как четыре российских истребителя залетели в страну и некоторое время летали в небе.

Шведские истребители Jas 39 Gripen были подняты по тревоге и задокументировали инцидент, сделав фотографии.

По словам командующего Воздушными Силами Карла-Йохана Эдстрема, нарушение было недолгим и произошло восточнее Готланда через Балтийское море. Шведские военные зафиксировали два российских Су-27 и два российских Су-24.

"В свете ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", — заявил командующий Воздушными Силами.

Напомним, что из-за российского вторжения в Украину Швеция впервые с 1939 года нарушила собственную доктрину и решила предоставить оружие нашему государству. Власти страны объяснили это тем, что для Швеции так будет безопаснее. К слову, речь о 5 тысячах мощных противотанковых гранатометов Bofors AT-4, тысячах касок и жилетов и сотни тысячах сухпайков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после военного нападения России на Украину международное сообщество ударило по Кремлю закрытием воздушного пространства.