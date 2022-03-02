Російські винищувачі вторглися у повітряний простір Швеції: перші деталі

Влада країни ситуацією дуже занепокоєна.

Російські винищувачі у середу, 2 лютого, порушили повітряний простір Швеції у Балтійському морі.

Як повідомили Збройні Сили Швеції, їх військовим вдалося зафіксувати на фото як чотири російські винищувачі залетіли в країну і якийсь час літали у небі.

Шведські винищувачі Jas 39 Gripen були підняті по тривозі та задокументували інцидент, зробивши фотографії.

За словами командувача Повітряних Сил Карла-Йохана Едстрема, порушення було недовгим і сталося на схід від Готланду через Балтійське море. Шведські військові зафіксували два російські Су-27 і два російські Су-24.

"У світлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку росії", — заявив командувач Повітряних Сил.

Нагадаємо, що через російське вторгнення в Україну Швеція вперше з 1939 року порушила власну доктрину та вирішила надати зброю нашій державі. Влада країни пояснила це тим, що для Швеції так буде безпечніше. До слова, мова про 5 тисяч потужних протитанкових гранатометів Bofors AT-4, кілька тисяч касок та жилетів та сотні тисяч сухпайків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після військового нападу Росії на Україну міжнародна спільнота вдарила по Кремлю закриттям повітряного простору.